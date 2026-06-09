La pesca recreativa de pulpo en Cantabria será del 1 de julio al 30 de septiembre

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SANTANDER, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña para la pesca recreativa del pulpo en aguas de Cantabria empezará este año el 1 de julio y terminará el 20 de septiembre, con un máximo de 250 permisos diarios.

Así se desprende de la resolución por la que se establece la apertura de la campaña este 2026, aprobada por la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería del ramo del Gobierno regional, publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El objetivo es compatibilizar el disfrute de la pesca recreativa con la sostenibilidad del recurso y la preservación de la especie. Para ello, la normativa establece límites para garantizar una explotación responsable.

Así, además del máximo de 250 permisos diarios para la pesca recreativa del pulpo, habrá un máximo de 10 permisos al mes por titular de licencia de pesca marítima de recreo de primera clase en vigor.

Estas medidas pretenden asegurar un control efectivo del esfuerzo pesquero y contribuir a la conservación de las poblaciones de pulpo en el litoral cántabro.

En este sentido, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha reafirmado su compromiso con una pesca recreativa "ordenada, sostenible y compatible" con la conservación del medio marino, favoreciendo al mismo tiempo el disfrute responsable de los recursos naturales por parte de la ciudadanía.