Un pescador asturiano captura en el río Nansa el 'campanu', de 4,7 kilos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El primer salmón de la temporada, conocido tradicionalmente como 'campanu', ha sido pescado a última hora de la tarde de este sábado en el río Nansa, en una zona denominada 'El Bejarucu', por el pescador de El Peral (Rivadedeva, Asturias) Alfonso Caso, que ha capturado un ejemplar de 4.720 gramos de peso y 79 centímetros de longitud.

El 'campanu' se ha hecho esperar este año más de lo habitual, ya que la temporada de pesca dio comienzo en Cantabria el pasado 1 de mayo, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El mismo será subastado este domingo, 31 de mayo, en un acto que se desarrollará, a partir de las 20.00 horas, en el restaurante Nuevo Molino de Puente Arce (Piélagos).

Esta subasta está organizada por el Ayuntamiento de Piélagos con la colaboración de la la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así, volverá a reunir en Piélagos a pescadores, aficionados y público general en torno a la captura del primer salmón de la temporada, en una jornada que combina tradición, gastronomía y promoción del patrimonio natural de Cantabria.