Pet Shop Boys, Abraham Mateo, Ana Torroja, Cali & El Dandee, Taburete o David Otero, este verano en Magdalena en Vivo

Archivo - El grupo Pet Shop Boys durante su actuación en Iconica Fest - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pet Shop Boys, Abraham Mateo, Ana Torroja, Cali & El Dandee, Taburere, David Otero, Marta Santos, Da Igual y la Gira OT25 estarán presentes este verano en la nueva edición de Magdalena en Vivo, que tendrá lugar en la campa de La Magdalena de Santander entre el 20 y el 25 de julio.

Además, los conciertos se completan con el festival Hoky (18 de julio), Bahía Sun (el día 19), Remember Rock (el 23) y Dani Martín (26 de julio).

La programación se ha presentado este jueves en las Caballerizas de la Magdalena a cargo de Guillermo Vega, CEO de Mouro Producciones, con la presencia del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Francisco Arias, y la directora general de CANTUR, Inés Mier, principales colaboradores de estos eventos culturales. Al finalizar, el cantante, guitarrista y compositor David Otero ha ofrecido un concierto acústico.

Los Conciertos de la Campa arrancarán el 18 de julio con el Hoky Music, en el que estarán Fernando Costa, Lucho RK, Hard GZ, Alvama Ice y John Pollon. El 19 de julio, llegará Bahía Sun: un evento que convierte el tardeo en formato festival, realizado por Mouro Producciones en colaboración con OXO Events. Se trata de una experiencia inmersiva, en la que el asistente podrá recorrer diferentes zonas y disfrutar de la campa en sesión continua de tarde a noche: dos escenarios funcionando en paralelo, zonas recreativas y un cartel con varios DJs internacionales además de talento nacional y local.

Sobre Magdalena en Vivo, que se celebrará del 20 al 25 de julio, Vega ha explicado la programación está pensada para todos los públicos, como Abraham Mateo, Ana Torroja, Cali & El Dandee, Taburere, David Otero, Marta Santos, Da Igual y la Gira OT25, y con el cierre de Pet Shop Boys el 25 de julio con su gira 'Dreamworld - The Greatest Hits Live' en un concierto especial fuera de abono.

El 23 de julio, la campa cogerá el festival Remember Rock, con La Fuga, Mägo de Oz y el tributo a Extremoduro De Acero, al que todos los abonados de Magdalena en Vivo están invitados, ya que podrán solicitar dos entradas para asistir al Remember Rock de forma gratuita. También los integrantes de las peñas de fiestas de Santander están invitados a este concierto. Un festival para los amantes de los clásicos y una noche para revivir "los grandes himnos de siempre".

El 26 de julio será el turno de uno de los grandes nombres del panorama nacional, Dani Martín, con su gira '25 Pts Años', con un repaso por todos los grandes éxitos de este cuarto de siglo, desde El Canto del Loco hasta hoy.

Vega ha agradecido la colaboración público-privada, tanto del Gobierno de Cantabria como del Ayuntamiento de Santander, así como de empresas, y del Cabildo Insular de Fuerteventura, isla invitada en esta edición, y la Fundación La Caixa, comprometida cada año con el Concierto Solidario.