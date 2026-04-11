Piden cuatro años al administrador y apoderada de una empresa de coches por estafar con una venta

Archivo - El retrovisor de un vehículo expuesto en una feria de coches - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de cárcel al administrador de una empresa de vehículos y a la apoderada de la misma por estafar con la venta de uno, por suscribir el contrato, recibir el dinero y no entregar el coche.

Serán juzgados el próximo martes, 14 de abril, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, los dos acusados suscribieron un contrato de venta de un automóvil "a sabiendas de que no se entregaría el objeto de la venta y simulando una solvencia económica que no era real".

El comprador transfirió a la cuenta bancaria de la mercantil 6.500 euros el mismo día de la firma del contrato y 58.500 euros diez días después, pero no recibió el vehículo, ni el dinero le fue devuelto.

"Ambos acusados, con conocimiento del contrato y de las obligaciones contraídas, las cuales nunca tuvieron intención de cumplir, dispusieron de los fondos de la cuenta a través de tarjeta de crédito", añade el fiscal.

Les considera coautores de un delito continuado de estafa agravada, merecedor de cuatro años de prisión y 3.600 euros de multa. También pide que indemnicen al perjudicado en la cuantía de la que se apropiaron indebidamente, 65.000 euros.

ACUSACIÓN PARTICULAR Y DEFENSA

La acusación particular, por su parte, pide tres años y medio de prisión y nueve meses de multa, y solicita además que la mercantil sea condenada a una pena mínima del doble de la cantidad defraudada, 130.000 euros, y a su posterior disolución.

Y la defensa de la acusada señala que era una "simple administrativa" y que "no intervino ni en la contratación, ni en la negociación, ni en el redactado del contrato de compraventa de ningún vehículo".

Confirma esta parte que figuraba como apoderada de la empresa, pero alega que "ella no lo sabía" y apunta además que ese poder fue formalizado en fecha "posterior" a la de la firma del contrato.

Añade que "nunca" tuvo acceso a la cuenta bancaria de la entidad y que no existe "ningún tipo de beneficio obtenido" a raíz de trabajar en esa empresa. Por todo ello, solicita la libre absolución.