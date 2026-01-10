Archivo - Piden ocho años para el acusado de agredir sexualmente a una chica con la que había quedado - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión para el joven acusado de agredir sexualmente a una chica con la que había quedado, mientras que la defensa pide su absolución porque sostiene que solo mantuvo un contacto verbal con la joven y que no se produjo "contacto físico ni conducta de carácter sexual".

Según relata el ministerio público, el joven se encontró con la chica y una amiga de ella en la calle. Minutos después, la amiga se marchó y los dos comenzaron a conversar mientras paseaban.

El escrito de acusación relata que "se adentraron en una casa abandonada, donde aquel se acercó a ella y, de forma sorpresiva y con ánimo de satisfacer sus libidinosos deseos, comenzó a desnudarse mientras le propuso tener relaciones sexuales".

La joven no accedió a ello, pero el acusado le levantó la ropa y le introdujo los dedos en la vagina. Después, sacó un preservativo y le propuso de nuevo tener sexo, pero ella, "llorosa, le pidió que parase, cesando en aquel momento el acusado su conducta". Añade el ministerio fiscal que la joven padece como secuela trastorno por estrés postraumático grave y posiblemente crónico.

Por todo ello, solicita una condena de ocho años de prisión, nueve de alejamiento e incomunicación, siete de libertad vigilada tras la cárcel y veinte de inhabilitación para trabajar con menores.

En concepto de responsabilidad civil, pide que sea condenado al pago de una indemnización a la joven de 7.000 euros por los daños y perjuicios, así como de la cantidad que estime la sentencia por el tratamiento psiquiátrico que la mujer ha recibido.

El juicio tendrá lugar el martes, 13 de enero, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

ESTAFA PARA VIAJAR A MALDIVAS

El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 13.000 euros al acusado de estafar dicha cantidad a siete clientes que le habían pagado para organizar un viaje a Maldivas.

Según el escrito de la fiscalía, "actuando con ánimo de enriquecimiento injusto y aprovechando la credibilidad que le otorgaba el hecho de que en ocasiones anteriores había gestionado viajes similares", el acusado "se comprometió a organizar" un viaje a las islas Maldivas para practicar surf.

El viaje incluía vuelo de ida y vuelta, alojamiento y pensión completa durante ocho días, por lo que el acusado, "con el pretexto de iniciar los trámites para la reserva del viaje y a sabiendas de que este no se iba a llevar a cabo", recibió de siete clientes un total de 12.980 euros en tres pagos.

Seis de los clientes abonaron cada uno 1.840 euros, y el séptimo, 1.940 euros, dado que hizo la reserva más tarde. Semanas después de recibir los últimos pagos, el acusado se puso en contacto con los clientes "para comunicarles que el viaje no se podía realizar", y "se desvinculó del viaje manifestando que él no era el responsable", sin devolver el dinero a los afectados.

Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de estafa merecedor de una pena de dos años y medio de prisión, así como del pago de una indemnización a los perjudicados de 13.000 euros, la cantidad que recibió de ellos.

La acusación particular eleva la petición de condena a ocho años de prisión y 21.600 euros de multa, al considerar que se trata de una estafa agravada porque el acusado aprovechó su credibilidad empresarial, dado que, según argumenta, era conocido en el mundo del surf por llevar más de veinte años organizando este tipo de viajes.

El juicio comenzará el martes, 13 de enero, a las 09.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.