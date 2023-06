Piden prisión preventiva para un acusado de abusar de una menor que no ha comparecido en el juicio

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la acusación particular han solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, y la orden de búsqueda y captura en caso de no cumplirse esta, para el hombre acusado de un delito de abuso sexual a una joven de 15 años con la que había establecido una relación por internet y que no ha comparecido en el juicio contra él previsto este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria.

El juicio estaba fijado a las 9.30 horas, pero ante la incomparecencia del acusado, para el que el fiscal pide 11 años de cárcel y 12.000 euros de indemnización, no se ha celebrado, por lo que se señalará una nueva fecha una vez se decidan las medidas a tomar.

Su abogado defensor ha pedido disculpas a los miembros de la sala y ha asegurado que él ha sido el "primer sorprendido" por la no comparecencia de su representado en la vista.

Según el ministerio público, el hombre, de 45 años, conocía en todo momento la edad de la chica y la convenció, aprovechando la mala relación que ella mantenía con su madre, para que se desplazara con él a Gijón, donde residía.

Así las cosas, se fueron juntos al piso del hombre, donde "mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal", aunque al ser la primera vez que ella las tenía con penetración, "le pidió que parase y así lo hizo".

En los meses siguientes, siguieron manteniendo la relación, para lo cual el acusado le facilitó dos teléfonos móviles para evitar así que su madre impidiera dichos contactos.

En una ocasión, encontrándose la chica "en situación de crisis emocional, lo que le llevó incluso a dejar una carta de despedida para su familia, el hombre fue a recogerla a la una de la madrugada a su domicilio y se fueron en coche a Gijón, donde "mantuvieron relaciones sexuales orales y vaginales, sin utilizar preservativo, aprovechándose el acusado de la escasa edad de la menor y de su situación emocional".

Dada la denuncia por desaparición formulada por la madre de la chica, y sabiendo que estaba siendo buscada, el acusado le dijo a esta que no relatara los encuentros sexuales mantenidos.

La fiscalía considera al acusado autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de 16 años, merecedor de once años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a ella durante doce años, seis años de libertad vigilada e inhabilitación para profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante dieciséis años.

La familia ejerce la acusación particular, se suma a las peticiones de pena del fiscal y eleva la indemnización solicitada a 15.000 euros.