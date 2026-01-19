Piden siete años de prisión para un matrimonio acusado de intentar matar a dos hermanos en Santander

Archivo - Complejo judicial Las Salesas--ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión para un matrimonio acusado de intentar acabar con la vida de dos hermanos en Santander, al que le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según el escrito de calificación fiscal, los acusados se encontraban en la zona de aparcamiento del tanatorio La Montañesa cuando, al ver aparecer a los hermanos, "puestos de común acuerdo y con la intención de acabar con sus vidas", la mujer entregó a su marido un arma de fuego corta que guardaba en su bolso.

El hombre, tras montarla, apuntó y disparó a los hermanos, al menos en tres ocasiones y desde una distancia de menos de 20 metros, explica la Fiscalía.

Los disparos no llegaron a darles, ya que se escondieron entre dos vehículos aparcados.

Para el ministerio público los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa, merecedor de una pena para cada uno de ellos de siete años de prisión y ocho años de prohibición de acercarse y comunicar con los dos hermanos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este miércoles, 21 de enero, a partir de las 9.30 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

TRÁFICO DE DROGA

Por otra parte, esta misma Sección juzgará este martes 20 a tres acusados de delitos de tráfico de drogas.

Así, el primer juicio será a las 9.30 horas contra dos hombres que fueron sorprendidos en la Avenida de Los Castros de Santander con 25 gramos de cocaína y dinero procedente de la venta de droga.

Están acusados de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, merecedor de una pena para cada uno de cuatro años de prisión y multa de 2.000 euros.

Y el segundo juicio será a las 11.30 horas contra un hombre al que se le encontró droga mientras estaba en una discoteca de Castro Urdiales. En una bolsa, en su ropa y calzado guardada MDMA, anfetamina, cocaína y resina de cannabis para su venta.

La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 1.500 euros de multa.