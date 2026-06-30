Piélagos acoge el jueves una charla sobre la ganadería lechera dentro de los cursos de verano de la UC

Juan Vicente González Martín - UC

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Quijano de Piélagos acoge este próximo jueves, 2 de julio, la conferencia 'La ganadería lechera en el siglo XXI: alcanzando la excelencia', programada dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

Será impartida por Juan Vicente González Martín, profesor de veterinaria de la Universidad de Complutense de Madrid, a las 19.00 horas, ha informado la UC.

Según este experto, los ganaderos que quedan en Cantabria son "punteros, trabajan muy bien y cumplen una función vital como mantenedores del paisaje".

"Si en Cantabria no hubiera ya ganadería de ningún tipo, no veríamos prados verdes, sería toda una masa de bosque que periódicamente se quemaría y no habría otra cosa. Si ves verde en Cantabria o en Asturias, praderas, prados con un paisaje variado, es por los ganaderos y si queremos esto hay que pagarlo de alguna manera".

González, ligado a Cantabria por su trabajo en la SAM y Agrocantabria, repasará la evolución de la ganadería lechera a través de tres generaciones y explicará el cambio hacia la medicina de la salud o salud del rebaño, un punto de vista distinto que no se centra tanto en curar los animales (aunque se sigue haciendo si es necesario), sino en evitar que enfermen.

El experto detallará cómo se introdujo en Cantabria la inseminación artificial, "pionera en todas las especies" y cómo supuso una mejora genética "espectacular", con un gran aumento en la producción de leche, aunque en sus inicios conllevó un "declive en la fertilidad" de las granjas.

En la actualidad, estos problemas están superados, gracias a la investigación y a la medicina veterinaria: "El cambio enorme se da a principios del siglo XXI, con unos descubrimientos en sincronización hormonal de los animales, parecido a los sistemas que se utilizan en humanos para la infertilidad, más las tecnologías modernas de detectores automáticos conectados a la nube para detectar celos y demás. Mientras la producción sigue aumentando, la fertilidad se soluciona", ha indicado González.

Y según ha añadido, la salud del vacuno también mejoró con la medicina de la producción y los avances en los ámbitos de la nutrición y la reproducción. "Esto hace que tengamos las vacas más productoras que ha habido nunca en la historia, algo exagerado, incomprensible e inimaginable en el siglo XX. Por otro lado, contrariamente a lo que piensa la gente, con más salud y bienestar que nunca", ha afirmado.

La charla cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.