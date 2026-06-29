Piélagos inaugura un Curso de Verano de la UC sobre infraestructuras ciclables tras una década de colaboración académica - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha celebrado este lunes la inauguración del monográfico 'Las infraestructuras ciclables: de la movilidad urbana al turismo rural', una de las cinco actividades que los Cursos de verano de la Universidad de Cantabria (UC) desarrollarán en las localidades de Liencres y Quijano, marcando una nueva etapa en la colaboración entre el municipio y la institución académica.

Caramés ha recordado que "han pasado diez años desde la primera experiencia académica dedicada al patrimonio geológico y el desarrollo sostenible a la que siguieron después cursos, talleres, encuentros, jornadas y conferencias que han tratado todo tipo de temáticas" y que han consolidado un espacio compartido entre el Ayuntamiento y la UC para el encuentro y el debate.

El regidor municipal ha subrayado que todas estas iniciativas han compartido "el interés de Piélagos por conocer de cerca los retos de nuestro tiempo presente para aprender de ellos y convertirlos en oportunidades de futuro", enfatizando que "el espíritu" de las actividades estivales de la UC en el municipio n"o solo es escuchar a los expertos sino una invitación a la participación activa y a reflexionar juntos sobre aquellos asuntos que transforman la sociedad en la que vivimos y nuestras propias vidas".

En este sentido, durante la inauguración, acompañado por la concejala de Cultura, Carmen Bedoya; el director del curso, Pedro Díaz Simal, y la directora de la sede de Piélagos de los Cursos de verano de la UC, Patricia Martínez, Caramés ha hecho hincapié en que la programación vuelve a tener como protagonistas "preocupaciones reales de la ciudadanía", vinculadas especialmente con el futuro del municipio a través de iniciativas como el Plan de Turismo Sostenible Piélagos de Norte a Sur y el primer servicio de carsharing no urbano de Cantabria.

El alcalde también ha incidido en que Piélagos trabaja en la construcción de la Senda del Pas, que unirá Carandía y Liencres, bajo la premisa de preservar "la calidad de vida de los residentes mientras se mejora la experiencia de los turistas", consolidando así un modelo de sostenibilidad turística que aprovecha la riqueza paisajística y patrimonial del territorio, incluido el Geoparque UNESCO Costa Quebrada.