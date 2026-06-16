Piélagos será sede de cinco propuestas de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria

Piélagos será sede de cinco Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

PIÉLAGOS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Piélagos volverá a ser sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), ya que acogerá un total de cinco propuestas.

En un comunicado, el Consistorio ha anunciado que albergará dos cursos monográficos, que se celebrarán en la Sala poeta José Hierro de la Biblioteca municipal de Liencres, y tres conferencias, que tendrán lugar en el Centro Cultural Quijano.

El profesor titular del Departamento de Administración de Empresas de Universidad de Cantabria Pedro Díaz Simal dirigirá en Liencres, del 29 de junio al 1 de julio, el Curso 'Las infraestructuras ciclables: de la movilidad urbana al turismo rural'.

En el curso, los alumnos analizarán la movilidad en ambientes urbanos y la necesidad de atender problemas como la interacción con el tráfico automovilístico, la reducción de la contaminación en los centros urbanos, la limitación de espacio en las calles, la provisión de aparcamientos y el empleo de bicis públicas compartidas.

Por su parte, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Priego Bermejo impartirá, del 14 al 16 de junio, en la Biblioteca municipal de Liencres, el Curso 'El vino: placer, ciencia y cultura', que pretende realizar una aproximación científica y tecnológica a los procesos de elaboración del vino.

Como es habitual, se ofertarán 5 plazas gratuitas para cada uno de los dos cursos destinadas a personas que estén empadronadas en el municipio y que podrán ser solicitadas en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Piélagos en Liencres o Renedo.

El Centro Cultural Quijano, por su parte, acogerá tres conferencias abiertas al público hasta completar aforo, que tendrán lugar entre los meses de junio y agosto, a las 19.00 horas.

María Inés López-Ibor Alcocer catedrática de Psiquiatría de Universidad Complutense de Madrid impartirá la primera de las tres propuestas el jueves, 25 de junio, con la Salud Mental y Adolescencia como protagonista.

Además, el jueves, 2 de julio, el profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid Juan Vicente González hablará de 'La ganadería lechera del siglo XXI: alcanzando la excelencia'.

Mientras que el CEO de Magnon Green Energy, Guillermo Negro, analizará el martes, 4 de agosto, las energías 'Renovables e independencia energética' en la tercera y última de las conferencias.