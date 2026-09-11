Piña presenta su candidatura a las primarias del PRC a la Alcaldía de Santander: "Se inicia un nuevo ciclo"

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PRC en Santander y portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento, Felipe Piña, ha registrado este viernes su candidatura a las primarias del partido para ser el aspirante a la Alcaldía de la capital cántabra en las elecciones municipales de mayo de 2027, y liderar un nuevo proyecto "integrador y transformador" que dará lugar a una "recuperación" de la ciudad "totalmente abocada a la decepción de los vecinos".

"Hoy se inicia un nuevo ciclo en Santander", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras registrar su candidatura a estos comicios internos, en las que ha afirmado que no se presenta como un candidato "ideológico", sino como "el candidato de todos los santanderinos".

"Una obligación moral después de ver lo que he visto en esta ciudad durante estos años", ha apostillado.

Piña ha apuntado a que la cuidad está en una situación de "quiebra" y se encuentra "rota" por "una mala gestión" tanto por parte de la actual alcaldesa, la 'popular' Gema Igual, como por el "agotamiento" de unas siglas --las del PP-- que después de casi 50 años gobernando tiene "falta de ideas".

Por ello, el dirigente regionalista ha manifestado que tratará de iniciar un nuevo proyecto pensando "única y exclusivamente en el vecino; en los empresarios; en los jóvenes, que muchos de ellos no pueden acceder a una vivienda en situaciones normales, de mínima dignidad; y en reconstruir una ciudad para el futuro, para las generaciones que nos preceden".

"Tengo dos hijas y lo que quiero es que encuentren un Santander como lo encontró su padre: limpio y que era la envidia de cualquier ciudad", ha afirmado.

Ha sostenido que ha notado un "tsunami" en contra de la regidora, "la peor de toda la historia de la ciudad", y ha calificado de "error" por parte de Génova que sea candidata a continuar en la Alcaldía.

Al hilo, Piña ha lamentado que la actual gestión municipal ha conseguido implantar un modelo "errático" y "sin planificación", que, por un lado, ha "convertido" Santander en una ciudad "de no oportunidades y de cero perspectiva de trabajo y de vivienda para los jóvenes"; y por otro, ha "creado" un modelo "de ciudad escaparate y masificada", que ha dado con "la expulsión de los vecinos" que, durante generaciones, "abanderaron el orgullo santanderino que era una seña de identidad que también se ha esfumado con la mala gestión".

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de "recuperar" la ciudad y ha opinado que el vecino votará "a Santander y no a unas siglas".

RED CLIENTELAR

Y es que el regionalista ha dicho que Igual, "sin ningún género de duda, va a bajar" en sus resultados electorales y ha vaticinado que no se repetirá una mayoría absoluta.

"La alcaldesa va a bajar por desgaste, por la mala gestión, por la soberbia", ha aseverado. Sin embargo, también ha sostenido que la regidora cuenta con "una red clientelar" que va más allá del proyecto de ciudad y que tiene que ver con "la manutención de muchísima gente en el Ayuntamiento".

"Hay mucha gente enchufada; miles de personas que hacen su trabajo dignamente, en empresas públicas, en empresas privadas, pero sí que hay una gran cantidad de chiringuitos al albor de 50 años. Lo raro es que no hubiera chiringuitos que dependen del Ayuntamiento", ha afirmado.

Unos entes --personas físicas, jurídicas, asociaciones y empresas-- que "les une un vínculo perpetuo en el tiempo" y van a apostar por "la comodidad que les da el que no cambie nada en Santander y que se mantenga el Partido Popular al frente de la Alcaldía", ha manifestado Felipe Piña.

Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los santanderinos que se abstuvieron durante los últimos comicios porque "sin el apoyo de todos esto no se va a levantar".

Por último, a preguntas de la prensa, ha reconocido que estaría "contento" si alguien más del partido se presentara como candidato a las primarias --que se celebrarían el 10 de octubre--, y ha indicado que no es momento de hablar de coaliciones ya que "hay una incertidumbre tremenda".

"Voy a salir a ganar las elecciones, lo tengo clarísimo. Me voy a dejar la piel", ha sentenciado al respecto, a la par que ha apostado por "pensar en positivo" y por trabajar con la "máxima dedicación" para sacar adelante proyectos e ideas que "tengan en cuenta la opinión de las personas que pagan sus impuestos en la ciudad y no las intenciones de unas siglas".