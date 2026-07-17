El pintor Pedro Sobrado dona a UC un collage vinculado a la obra Claustro universitario - UC

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha incorporado a su patrimonio artístico un collage de Pedro Sobrado (Torrelavega, 1936), una obra estrechamente relacionada con la serie Claustro universitario, creada por el artista en 1997 y adquirido posteriormente por la UC.

La nueva donación, que se ha materializado este viernes en un encuentro entre Sobrado, la rectora de la UC, Conchi López, las vicerrectoras de Cultura y Transformación a la sociedad, Rebeca Saavedra, y Coordinación y Comunicación, Mar Marcos, y la directora del Área de Exposiciones, Nuria García, se suma a otras piezas de Sobrado ya presentes en la institución académica, como Paz, donada en 2007 y actualmente conservada en el Pabellón de Gobierno, y otra obra sin título situada en las Tres Torres. Ambas pueden visitarse también a través de los recorridos virtuales que ofrece la UC.

Saavedra ha destacado el vínculo de la Universidad con Pedro Sobrado, que se remonta a finales del los 90. Así, en 1997 la UC le encargó la realización de una obra que representara al claustro universitario. De las versiones que se presentaron en ese momento, la UC escogió dos, y la donación realizada este viernes supone completar la propuesta plástica.

"Esta obra que recibimos hoy nos permite conocer en profundidad todo el proceso creativo para la realización de la pieza Claustro universitario, que tanto significa para nuestra colección", ha indicado.

El collage que ahora pasará a formar parte de la colección universitaria dialoga con un conjunto de obras que la UC vinculó a iniciativas sobre cultura de paz y derechos humanos, en colaboración con la asociación Cantabria por la Paz. La obra Paz (2007) forma parte de la exposición 'Artistas de Cantabria por la paz' que se organizó en 2009, y actualmente puede contemplarse en el rectorado.

OBRA CLAUSTRO UNIVERSITARIO

La serie Claustro universitario forma parte del trabajo de Sobrado asociado a la UC y a su universo simbólico, con óleos, collages y serigrafías que fueron producidas en 1997. La relación del artista con la Universidad ha seguido activa en el tiempo, como muestra el homenaje que la Facultad de Filosofía y Letras le dedicó el pasado mes de mayo.

La UC entrega una serigrafía a los alumni distinguidos como recuerdo de su reconocimiento. Se trata de retrato colectivo que, a través de las manchas de color refleja un grupo de personajes anónimos, sin rostros delimitados, que representan al equipo rectoral de la UC, togados con el traje académico de cada disciplina científica, presididos en el centro por la rectora.

La variedad cromática representa a las distintas disciplinas científicas y académicas, el derecho, la medicina, la filosofía y letras, las ciencias económicas, las ciencias y las ingenierías.