Las piscinas de Puente San Miguel y Quijas abrirán del 20 de junio al 6 de septiembre

Piscina municipal de Puente San Miguel - REOCÍN

REOCÍN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Reocín, en Puente San Miguel y Quijas, adelantan la temporada al 20 de junio y permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre, en horario de 11.30 a 19.30 horas, de lunes a domingo.

Los precios de los abonos de temporada, que ya se pueden adquirir en las oficinas municipales, y los de las entradas se mantienen "asequibles", como en años anteriores, ha informado el Ayuntamiento.

Las tarifas de día oscilan entre 1 euro para residentes en el municipio de hasta 14 años hasta 5 euros para mayores de esa edad que vivan en otras localidades.

En los abonos, los precios variarán desde los 10,40 euros para menores residentes en Reocín hasta los 26 para los mayores de esa edad que pertenezcan a otros municipios. Y el bono familiar será de 42 y 63 euros, respectivamente.

El alcalde, Pablo Diestro, ha explicado en un comunicado que se ha adelantado la apertura de las piscinas municipales a petición de los vecinos, por el adelanto también de las altas temperaturas y por coincidir con el final del curso escolar y la llegada de las vacaciones.

De cara al inicio de la temporada, y como en ejercicios previos, se ha realizado una exhaustiva puesta a punto de las instalaciones municipales, en las que se han acometido trabajos de reparación y mantenimiento.