Las piscinas de Torrelavega y el Parque del Agua de La Llama abrirán el 5 de junio

Cartel de apertura de las piscinas de verano - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de verano de Torrelavega, situadas en la Ciudad Deportiva de Tanos, abrirán sus puertas el viernes 5 de junio, a las 15.00 horas. Además, ese día entrará también en funcionamiento el Parque del Agua de La Llama.

Hasta el 19 de junio, las piscinas estarán abiertas de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas, y los sábados y domingos de 10.30 a 20.00 horas. Del 20 de junio al 20 de septiembre, las instalaciones tendrán su horario habitual de 10.30 a 21.30 horas, aunque las piscinas cerrarán a las 20.00.

En caso de que el tiempo veraniego continúe pasada esa fecha, la intención del equipo de Gobierno es mantener abiertas las piscinas hasta el 1 de octubre, según han avanzado este jueves el alcalde y el concejal de Juventud y Deportes, Javier López Estrada y Nacho González, respectivamente, quienes se han mostrado "muy satisfechos" de la aceptación que tiene entre los torrelaveguenses este equipamiento que se ha convertido ya en un "referente" del ocio y el tiempo libre estival en el municipio.

ABONOS Y ENTRADAS

Los abonos se podrán adquirir a partir de este viernes, 29 de mayo, con la Tarjeta Ciudadana. El precio del abono adulto (a partir de 16 años) es de 45 euros, el infantil de 30 euros y el familiar de 75 euros, independientemente del número de integrantes.

Para la compra de los abonos es necesario acceder a la aplicación de Tarjeta Ciudadana Torrelavega en Play Store o Apple Store. En el caso de los abonos familiares, una vez de adquiridos desde la 'app' será necesario validar a los integrantes de la unidad familiar adjuntando su DNI mediante un correo electrónico a torrelavegatc@aytotorrelavega.es.

En cuanto a las entradas diarias, se pondrán a la venta el mismo día de la apertura de la piscina al precio de cuatro euros, o dos euros en el caso de los menores de 16 años --para los menores de seis el acceso es gratuito--, y se podrán adquirir en las propias instalaciones o a través de la Tarjeta Ciudadana.

Quienes aún no tengan su Tarjeta Ciudadana pueden conseguirla de forma gratuita en la sección de Tarjeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torrelavega, https://www.torrelavegatc.es/.

Además, se ha habilitado un punto presencial en el Centro de Formación de Barreda, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

PARQUE DEL AGUA DE LA LLAMA

Por otro lado, el Parque del Agua de La Llama también abrirá el viernes 5 de junio hasta el 20 de septiembre, con 28 elementos de juego específicos para cada rango de edad que se retiran una vez finaliza el verano.

Este espacio ocupa una superficie de 300 metros cuadrados y cuenta con un vestuario/aseo que funciona con tarjeta en horario de 10.00 a 22.00 horas.