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TORRELAVEGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pista de hielo de Torrelavega se inaugurará el 3 de diciembre, a las 17.00 horas, en el Parque Manuel Barquín, mientras que el Grillo de la Navidad comenzará a funcionar al día siguiente. Ambas actividades se prolongarán hasta el 10 de enero.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la nueva ubicación de la pista de hielo permitirá integrarla en las diferentes propuestas previstas en ese espacio, por lo que se ampliará las opciones de ocio familiar.

La instalación contará con una superficie de 450 metros cuadrados de hielo natural y estará cubierta mediante una carpa de 700, lo que permitirá disfrutar del patinaje con independencia de las condiciones meteorológicas.

El recinto dispondrá de iluminación LED multicolor y decoración navideña, música ambiental, megafonía, zona de recepción, taquilla y un espacio para la entrega y devolución de patines.

También contará con personal especializado para la atención al público y los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

La propuesta incluye, además, ambientación musical con una sesión de DJ prevista para la clausura.

La pista de hielo estará abierta de lunes a viernes, de 16.00 a 22.00 horas, aunque durante las vacaciones escolares, los fines de semana y los festivos, el horario se ampliará de 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

Además, entre el 4 y el 22 de diciembre, los días laborables se reservará la franja de 10.30 a 13.00 horas para visitas escolares.

El precio será de 8 euros por persona, con el alquiler de patines incluido, y cada sesión tendrá una duración de 35 minutos. Será obligatorio el uso de guantes, que podrán llevar los propios usuarios o adquirir en la taquilla por 2 euros.

EL GRILLO DE LA NAVIDAD

Por su parte, el Grillo de la Navidad comenzará a funcionar el viernes, 4 de diciembre, y permitirá que las familias puedan recorrer diferentes espacios de la ciudad vinculados a la programación navideña.

El servicio será gratuito y contará con capacidad para al menos 50 personas. Su recorrido incluirá paradas en la iglesia de La Asunción, La Llama, Baldomero Iglesias, el Bulevar Demetrio Herrero, el Parque Manuel Barquín y la Plaza Mayor.

El horario será de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.