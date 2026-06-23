El Plan de Prevención del Suicidio en Cantabria busca concienciar a la ciudadanía sobre este problema "que está aquí"

El Consejero De Salud, César Pascual, Presenta El Plan De Prevención Del Suicidio En Cantabria 2026-2029. - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Prevención del Suicido en Cantabria 2026-2029 tratará de concienciar a la ciudadanía sobre este problema que, según el consejero de Salud, César Pascual, existe en "todas las franjas de edad", y ha subrayado que toda la sociedad tiene que empezar a implicarse y a tomar conciencia, porque es un desafío que "está aquí".

El consejero se ha pronunciado así durante la presentación del Plan de Prevención del Suicidio de Cantabria, que acoge medidas concretas para tratar de paliar un problema "que está en aumento" --puesto que la sociedad cada vez es "más intolerante al dolor y el sufrimiento"--, y que estará en revisión continua hasta 2029 cuando está previsto que finalice.

En este sentido, el titular de Salud ha asegurado que, pese a que "por desgracia" no se va a poder acabar con el suicidio, los diferentes proyectos que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional en salud mental puede reducir los casos y sus consecuencias.

Mientras, Amador Priede ha destacado que este Plan de Prevención del Suicidio contará con programas de alta resolución específicos en cada área sanitaria para la conducta suicida.

Este plan contempla que cuando una persona acuda a urgencias por un riesgo suicida, los sanitarios le estabilicen, le vean durante un periodo de tiempo limitado "pero de una manera muy frecuente", hasta que se encuentra mejor, y se le remita a su unidad de salud mental de referencia con el profesional que le corresponda.

Por otro lado, el consejero ha informado de que los datos de suicidio en Cantabria están en la media nacional, aunque ha reconocido que cualquier caso "es problemático".

"También quiero decir que esto no es un problema sanitario. Esto es un problema de toda la sociedad. Es un problema de que una persona se dé cuenta de que en su familia hay alguien que está haciendo cambios y lo note, o que un profesor en un colegio también se dé cuenta de que algo no está yendo bien en su clase o con algunos alumnos. Toda la sociedad se tiene que empezar a implicar", ha insistido.

PLAN DE SALUD MENTAL

Por otra parte, Pascual ha afirmado que el Servicio Cántabro de Salud ya está trabajando en el nuevo Plan de Salud Mental, porque el vigente finaliza este 2026.

En esta misma línea, Priede ha avanzado que antes de desarrollar el nuevo, se va a realizar "un análisis exhaustivo" del aún en marcha con el objetivo de ver los diferentes puntos a mejorar.

"Queremos poner en marcha varias actuaciones que tienen que ver con la asistencia dentro del trastorno mental grave, y de toda la patología de mayor gravedad y crónica, como por ejemplo, esquizofrenia, trastornos escolares, trastornos de personalidad o depresiones muy graves, con el objetivo de dar a los pacientes una atención especial", ha apostillado.

Sin embargo, ha informado de que hay actuaciones "que deben seguir su plan de implementación", como es el caso del programa de psicología en Atención Primaria, el cual "ha dado muy buenos resultados".

Respecto a las conductas suicidas en este plan, el coordinador de Salud Mental del Servicio Cántabro de Salud ha recordado que en el vigente ya se recoge una sublínea específica, que incluía poder desarrollar un plan completo para la atención y prevención integral de este tipo de comportamientos.