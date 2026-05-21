La planta cántabra de Birla Carbon Spain, doblemente premiada a nivel nacional por su seguridad y sostenibilidad - BIRLA CARBON SPAIN

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

Birla Carbon Spain (BCS), planta de fabricación de negro de carbono situada en Gajano (Cantabria) e integrada en el grupo global Aditya Birla Carbon, ha recibido este martes dos galardones en los Premios COASHIQ 2026 a la Gestión de la Seguridad y a la Sostenibilidad, en el marco de la 122ª Asamblea y Jornada Técnica de la Asociación celebrada en Valencia.

Estos galardones, que se conceden anualmente, reconocen el compromiso y la excelencia de las empresas del sector en ámbitos como la prevención de riesgos laborales, la protección de la salud, la mejora continua de la seguridad industrial y el impulso de iniciativas sostenibles y responsables, ha informado este jueves la compañía.

La Placa a la Gestión de la Seguridad, recogida por Javier Guardado, en representación del Comité de Seguridad de Birla Carbon Spain, se concede a las organizaciones que acumulan cero accidentes durante al menos tres años consecutivos.

El director general de la planta cántabra, Enrique González, ha explicado que fabricar negro de carbono es una actividad de proceso continuo que exige una "gestión rigurosa del riesgo en cada turno".

"Que una planta industrial como la de Cantabria acumule años consecutivos sin accidentes no ocurre por inercia: requiere un sistema de prevención activo, procesos de análisis de incidentes potenciales y una cultura en la que la seguridad no se reduce a una obligación regulatoria", ha destacado.

Por su parte, el Primer Premio a la Sostenibilidad, recogido por Ángela Santiago, técnica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Birla Carbon Spain, se entrega en su segunda convocatoria y reconoce el proyecto 'Empleo de subproductos derivados de la producción de negro de carbono para la mejora de productos bituminosos'.

Se trata de una iniciativa de I+D+i desarrollada por BCS junto con la ingeniería Star Project Consulting y el Departamento de Transportes de la Universidad de Cantabria, con el respaldo del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que ha permitido transformar un subproducto industrial en un nuevo asfalto sostenible.

La primera aplicación a escala real se ejecutó en marzo de este año en el municipio de Campoo de Yuso, donde se pavimentó la carretera entre Monegro y la ermita de la Virgen de las Nieves.

El jurado ha destacado el grado de concreción y los resultados alcanzados del proyecto, su aplicación real de los principios de economía circular mediante la valorización de un subproducto industrial, y el hecho de que la solución haya trascendido el ámbito interno de la empresa para generar un retorno tangible en la comunidad cercana a la planta.

González ha puesto en valor que "el reconocimiento llega por un proyecto que se ha materializado, no por una intención. Convertir un subproducto de nuestro proceso productivo en un material útil para pavimentar una carretera de Campoo de Yuso es economía circular en su acepción más estricta: lo que para una planta industrial es un subproducto, para un territorio es infraestructura. Que el jurado haya valorado este retorno al entorno cercano nos anima a seguir en esta línea de trabajo".

Birla Carbon Spain, que este año cumple 60 años, es uno de los activos industriales de referencia de Cantabria. La planta, que genera 78 empleos directos y 100 indirectos, anunció recientemente su inversión de 13 millones de euros para garantizar la autonomía energética de sus instalaciones de Gajano con el apoyo del Gobierno de Cantabria.

COASHIQ agrupa a cerca de 200 empresas del sector químico y afines comprometidas con la seguridad industrial y la sostenibilidad. Sus empresas asociadas registran un índice de incidencia cuatro veces por debajo en valor absoluto de índice de incidencia del sector industrial y dos veces por debajo de la media nacional.