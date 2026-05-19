La plantilla de Prysmian paraliza de nuevo la actividad de la fábrica en la segunda jornada de huelga

Segunda jornada de huelga en Prysmian - CCOO

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de huelga convocada este martes por el comité de empresa en Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, ha vuelto a cerrar la fábrica y a paralizar la actividad productiva desde las 6.00 de la mañana.

Como en la primera jornada de huelga celebrada el miércoles pasado, la planta que permanece cerrada desde esa hora y con los trabajadores apostados en la puerta.

Se trata de la segunda movilización de las cinco convocadas hasta el momento contra la "cerrazón" de la dirección para aceptar incrementos salariales vinculados al IPC real y el empeño por congelar los salarios de sus aproximadamente 140 trabajadores. Todo ello, según el comité, "pese a los buenos resultados y los beneficios del grupo empresarial".

"No entendemos la postura de la empresa, pero sí sabemos que la plantilla está unida y dispuesta a luchar porque lo que pedimos es justo, es acorde a la realidad", ha trasladado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

El sindicalista ha recalcado que "simplemente" quieren un convenio "justo" que no haga que sigan "perdiendo poder adquisitivo tras dos años de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) e incluso despidos de compañeros".

Además, el comité ha señalado que las convocatorias de huelga se producen porque la posición de la empresa ha sido "inamovible" y "no pueden permitir" seguir con un convenio caducado desde diciembre de 2024, tal y como habría transmitido el personal en las distintas asambleas.

La siguiente jornada de huelga está prevista para el próximo jueves, 21 de mayo, a la que seguirán dos paros más la próxima semana, los días 26 y 28.