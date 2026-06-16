La plantilla de Prysmian votará este miércoles la última propuesta de la empresa tras otro paro total - CCOO

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño, votará este miércoles la última propuesta de la empresa, tras protagonizar otro paro total en la huelga celebrada este martes.

En un comunicado, CCOO ha recordado que los trabajadores han vuelto a ir a la huelga, ya que este lunes finalizaron sin acuerdo las reuniones entre el comité de empresa y la dirección en las instalaciones del Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), a pesar de que las posturas estaban cerca.

El presidente del comité de empresa, Ismael Vega, ha asegurado que la empresa ha "chantajeado" a la plantilla con eliminar su última oferta si continúan las movilizaciones y no se somete a la votación de la plantilla.

"Mañana, miércoles, antes de la nueva convocatoria de huelga el jueves, votaremos en asamblea y acataremos la decisión que tomen los trabajadores" sobre la propuesta de la empresa, ha apuntado.

Finalmente, ha reconocido que, aunque se ha "allanado el camino" y el comité de empresa ha valorado que la dirección haya mostrado voluntad negociadora en la última reunión, "aún quedan algunos flecos por limar" para alcanzar el preacuerdo que el comité considera justo.