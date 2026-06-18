La plantilla de Prysmian vuelve hoy a la huelga tras rechazar un 56% la propuesta de la dirección

Huelga Prysmian. - COMITÉ DE EMPRESA

CAMARGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño (Camargo), vuelve este jueves, 18 de junio, de nuevo a la huelga tras rechazar la propuesta planteada por la dirección para poner fin al conflicto iniciado hace más de un mes y medio ante el "bloqueo" de la negociación del nuevo convenio colectivo y "el empeño de la empresa de congelar los salarios".

Así, tras la votación de ayer, en la que el 56% de la plantilla dijo "no" a la oferta de la empresa, con una participación que superó el 93,5% de un censo total de 139 personas, la fábrica ha amanecido hoy de nuevo cerrada y sin actividad productiva, ha informado el comité de empresa en nota de prensa.

Según ha explicado, tras la última reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), la empresa puso sobre la mesa una propuesta que, aunque "se acercaba a las pretensiones de la representación sindical, aún mantenía diferencias que impedían cerrar un acuerdo".

Fue entonces cuando el comité de empresa decidió someter a votación la propuesta porque "la empresa amenazó con retirar esa última oferta que el comité previamente había rechazado y el resultado ha refrendado al comité".

La representación sindical ha destacado que en el caso del personal especialista y no cualificado, es decir, de producción, este rechazo ha alcanzado el 67%, de un total de 106 votos, mientras que, por el contrario, el personal de oficinas se ha mostrado conforme con el acuerdo en un 95%, de un total de 24 votos.

"Está claro que quienes están aquí día a día secundando las movilizaciones y al pie de cañón refrendan nuestra postura de luchar por lo que consideramos justo", ha subrayado el comité, que ha asegurado que no están pidiendo "nada desorbitado", simplemente "mantener el poder adquisitivo, y eso solo será posible si hay incrementos salariales acordes".

De esta forma, con esta votación los sindicalistas entienden que la plantilla quiere que sigan negociando. "Nos habíamos acercado mucho, pero la empresa no quiere avanzar para poder firmar el acuerdo", ha apuntado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

Así, hoy se llevarán a cabo nuevas asambleas en la puerta de la fábrica para informar y analizar la votación de ayer, a la espera de nuevos movimientos de la empresa y de convocatorias de reunión para seguir negociando.

En este punto, el comité ha avanzado que no descarta un nuevo calendario de movilizaciones si no se producen avances.