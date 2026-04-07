La plantilla de Solvay respalda el acuerdo del ERE con un 89,5% de votos favorables

Planta de Solvay en Barreda - EUROPA PRESS

Con una participación del 81%, se han registrado 248 votos favorables, 29 en contra y ninguno nulo o en blanco SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la fábrica de Solvay en Barreda (Torrelavega) ha respaldado el principio de acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) alcanzado el pasado 1 de abril por un 89,5 por ciento de votos favorables.

Concretamente, en la votación celebrada durante el lunes, se registraron 248 votos a favor de un total de 277 escrutados; 29 negativos y ninguno blanco o nulo.

La participación en el referéndum ha sido del 81% (277 de 342 trabajadores), según ha informado en un comunicado el comité.

EL ACUERDO

El principio de acuerdo del ERE alcanzado el pasado miércoles y ratificado por la plantilla de la fábrica de Solvay en Torrelavega reduce el número inicial de 77 despidos planteado por la compañía a 45 y la opción de que alcance los 52 "en el caso de que siete persona que no estaban incluidas optaran por acogerse voluntariamente, si la empresa también lo acepta".

Además, el acuerdo del ERE estipula unas indemnizaciones para los despidos de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para los mayores de 63 años; un plan de rentas con el 80% del salario neto para los que tengan entre los 58 y 63 años, y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades para los de edad inferior a la mencionada.

El documento sometido a votación de la plantilla agrega incentivos, que pueden alcanzar los 30.000 euros, para quienes decidan acogerse de forma voluntaria a este acuerdo para abandonar la empresa.

El comité de empresa de Solvay (UGT-FICA, CCOO y USO) ha difundido un comunicado poco después de cerrarse las urnas a las 23.00 horas y conocerse el resultado del escrutinio en el que ha agradecido a toda la plantilla la alta participación y el desarrollo de la jornada de votación.

Como ya precisó el comité de la planta productiva cántabra de Solvay tras firmar el principio de acuerdo del ERE, y tras nueve reuniones de negociación desde el 3 de marzo, "más allá de la retirada del ERE, nuestro objetivo era minimizar el impacto del mismo y unas condiciones aceptables en las indemnizaciones y muy superiores a las inicialmente planteadas por Solvay", condiciones que, a su juicio, recoge el documento aceptado por la plantilla.