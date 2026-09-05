La Plataforma por la Enseñanza Pública exige a Educación que no haya "más desvíos de recursos a la privada"

La Plataforma por la Enseñanza Pública se manifiesta en Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Enseñanza Pública, compuesta por sindicatos (CCOO, UGT, ANPE y STEC), 15 AMPA, y el Frente de Estudiantes, se han manifestado este sábado en Santander para exigir a la Consejería de Educación "que no haya más desvíos de recursos a la privada".

La movilización ha partido sobre las 12.05 horas del Río de la Pila, sede de la Consejería, hacia la sede del Gobierno de Cantabria, para enfilar, sobre las 12.30 horas, el Paseo de Pereda hacia la plaza de Correos.

La ruta se ha realizado sin ningún altercado más allá del ruido de los tradicionales silbatos y campanos.

Además, miembros de la Junta de Personal Docente han llevado un altavoz para realizar cánticos como 'lo gritan en los patios, baja las ratios' o 'nada, nada, nada, ni un euro a la privada'.

La manifestación ha concluido sobre las 13.00 horas con la lectura de un manifiesto por parte de los convocantes.

Esta nueva Plataforma, que se constituyó el pasado lunes, ha llevado a cabo su primera acción para reivindicar al consejero, Sergio Silva, que la pública "se defiende, que no va a poder acabar con ella y que los recursos públicos tienen que ir a este tipo de educación".

Una de las representantes del STEC en la Junta Miluca Berberana ha pedido que no haya "más descenso del profesorado, ni peores condiciones para las familias, que no pueden escolarizar donde ellos desean a sus criaturas".

"Los estudiantes tienen derecho de tener una educación gratuita en todos los aspectos. Cualquier alumno de esta comunidad tiene el derecho de recibir el mismo tipo de enseñanza viviendo en Santander o en Potes", ha apostillado.

En este sentido, ha opinado que todas las enseñanzas "tienen que estar en todos los espacios" y todo el alumnado "debe elegir dónde quiere estudiar".

Por su parte, el representante del AMPA del CEI Elsedo, Guillermo Odriozola, ha criticado el "trato" que está teniendo la Consejería hacia los padres y madres, dado que todavía no "se ha dignado a reunirse con ninguno de nosotros".

"Todos hemos solicitado hablar con ellos y por las buenas parece que no. En el caso de nuestro cole seguimos sin profesor a día de hoy. Nos han prometido que el martes habrá gente, pero de momento no hay nadie y creo que estamos todos del estilo", ha puntualizado.

Asimismo, durante la lectura del manifiesto, Odriozola ha lamentado "la sangría de aulas" que el consejero "ha decidido ejecutar (...) pisoteando las necesidades de muchas familias".

CASARES MANIFIESTA SU "PREOCUPACIÓN" POR EL INICIO DEL CURSO

El secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, que ha acudido a la manifestación acompañado de algunos regidores municipales, ha subrayado que su presencia se debe "a una razón muy poderosa: la defensa de la educación pública".

El también delegado del Gobierno ha destacado que el inicio del curso escolar le ha dejado "muy preocupado", porque ha empezado "con recortes, despidiendo a profesores y cerrando aulas".

"Es la peor carta de presentación de un inicio del curso escolar en Cantabria. Una vez más, el PP y el consejero Silva son sinónimos de recortes y de atacar a la educación pública de nuestra tierra", ha dicho.

Para Casares, en la región hace falta "más diálogo, más escucha y menos soberbia", puesto que esta última "nunca ha sido una aliada para construir educación pública en Cantabria".

Por ello, ha matizado que la Plataforma va a encontrar en el PSOE "un aliado" para evitar lo que el PP "anuncia", es decir, "el cierre de aulas de dos y tres años, y el despido de profesores".

"Cuando surge una plataforma es porque hay un problema y por tanto en lugar de confrontar lo que tiene que hacer el Gobierno de Cantabria es sentarse a hablar, a dialogar y a negociar", ha sentenciado.