De izquierda a derecha; doctor Joaquín María de la Peña y doctor Fernando Rodero - UGT

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Sanidad Pública ha denunciado este miércoles que las listas de espera para realizarse una colonoscopia en Cantabria presentan demoras "inasumibles" de hasta siete meses, especialmente en el programa de cribado de cáncer colorrectal, y ha reclamado a la Consejería de Salud un plan de choque para reducir los tiempos de espera y garantizar el funcionamiento de estos programas de prevención.

En una rueda de prensa en la sede de UGT, los doctores Joaquín María de la Peña y Fernando Rodero han advertido de que los retrasos afectan directamente a la salud de los pacientes y se enmarcan en una situación generalizada de saturación de las listas de espera sanitarias.

Según los datos expuestos por Rodero, actualmente hay 80.657 personas en lista de espera en la región, ya sea para pruebas diagnósticas, consultas con especialistas o intervenciones quirúrgicas.

En cuanto a las colonoscopias, De la Peña ha asegurado que los cribados permiten detectar lesiones precancerosas, obtener muestras para su análisis y extirpar lesiones superficiales que podrían evolucionar a un cáncer.

Así, ha destacado la importancia de esta prueba en la prevención del cáncer colorrectal, una enfermedad que, según ha señalado, provocará la muerte de uno de cada 33 cántabros, y lo padecerán uno de cada 14.

De la Peña ha informado de que el cáncer colorrectal suele desarrollarse lentamente, a partir de lesiones que pueden tardar "años o décadas" en evolucionar.

Por ello, ha subrayado la importancia de los programas de cribados dirigidos a la población de entre 50 y 69 años, que son los que permiten anticiparse a la enfermedad.

En Cantabria, el programa ha conseguido que, desde 2019, participe el porcentaje de población considerado necesario para reducir la mortalidad, situado en torno al 45% de las personas en riesgo.

No obstante, ha advertido de que el incremento de las solicitudes de colonoscopias está superando la capacidad de respuesta de las unidades de endoscopia, que, en su opinión, deben priorizar las peticiones en función de la situación clínica de cada paciente.

DEMORAS DE HASTA SIETE MESES

De la Peña ha explicado que las colonoscopias se organizan en tres agendas: la diagnóstica, destinada a pacientes con síntomas; la de cribado; y la de seguimiento, para quienes han sido diagnosticados y tratados por patologías del colon.

En este punto, ha expuesto que, en estos momentos, los pacientes con síntomas pueden esperar seis meses o más en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud y, en el caso del cribado, los tiempos oscilan entre 30 o 40 días en el hospital con menor demora o 7 meses en el que tiene más retraso.

De la Peña también ha advertido de que en las colonoscopias de seguimiento los tiempos de espera pueden prolongarse "meses o años".

Respecto a las causas, ha señalado que la situación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla responde fundamentalmente a una insuficiente dotación de salas de endoscopia, y no tanto a una falta de profesionales.

Por ello, ha considerado imprescindible que se ejecute cuanto antes la ampliación presupuestada por 4,3 millones para la construcción de una nueva Unidad de Endoscopias en Valdecilla.

En cuanto al Hospital de Laredo, ha indicado que sus retrasos se enmarcan en las dificultades de este centro, que presenta algunas de las listas de espera más elevadas de la comunidad.

FALTA DE RESPONSABLES

Otro de los problemas señalados por De la Peña es la ausencia de responsables específicos de los programas de cribado de cáncer desde la jubilación de Álvaro González de Aledo, impulsor del programa de detección precoz de cáncer colorrectal en Cantabria.

Por ello, ha reclamado que la Consejería de Salud designe responsables "con nombres y apellidos, expertos en salud pública, que coordinen estos programas y hagan un seguimiento de sus resultados".

"Tiene que haber alguien que informe y que esté al tanto de los problemas que están surgiendo", ha defendido.

En cuanto a las medidas inmediatas, De la Peña ha reclamado un plan de choque que permita reducir las listas de espera "a menos de la mitad o incluso a una cuarta parte de los tiempos actuales".

Para ello, ha propuesto abrir agendas de colonoscopias en todos los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, aprovechar el 100% de las salas disponibles tanto en horario de mañana como de tarde y adoptar las medidas organizativas y de contratación necesarias.

A su juicio, los 43 gastroenterólogos que trabajan en los hospitales de la región constituyen una base inicialmente suficiente para poner en marcha ese plan de choque.

Asimismo, ha rechazado que la solución pase por derivar a los pacientes a centros privados o concertados. En esta misma línea, ha destacado que conoce el caso de un paciente que llevaba once meses esperando y que se le ofreció acudir al Hospital de Santa Clotilde, opción que rechazó antes de recibir una cita en Valdecilla.

Por último, la Plataforma ha expresado su solidaridad con los pacientes que llevan meses esperando una prueba y que, en ocasiones, se ven obligados a realizar numerosas llamadas, presentar reclamaciones o pagar una colonoscopia en la sanidad privada.

También ha trasladado su apoyo a los profesionales del Servicio Cántabro de Salud, que, según ha afirmado, afrontan con "impotencia y frustración" el crecimiento de unas listas de espera "que escapan de su control".

La plataforma ha concluido que la solución requiere "voluntad política" y capacidad de gestión por parte de la Consejería de Salud.