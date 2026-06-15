"Las playas de Cantabria están cerradas por los juicios al hermano y mujer de Sánchez", según el PP

Archivo - Imagen de la playa de Langre, arenal cercano a la localidad de Langre, en el municipio de Ribamontán al Mar (Cantabria, España). - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y senador autonómico del PP cántabro, Íñigo Fernández, ha 'culpado' del cierre y abandono de playas en la comunidad autónoma a los juicios -celebrado y previsto- al hermano y mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España y administración competente en el mantenimiento de los arenales de la comunidad, porque -ha dicho- "no tiene otra cosa en la cabeza".

"Las playas en Cantabria están cerradas porque acaban de juzgar al hermano de Pedro Sánchez y van a juzgar ahora a su señora y no tiene otra cosa en la cabeza. Por eso están abandonadas las playas de esta región", ha manifestado el 'popular' este lunes en el Pleno del Parlamento autonómico, al defender una iniciativa de su partido orientada a desaprobar la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas, en el mantenimiento y adecuación de los accesos a playas.

La proposición no de ley, en cuyo debate Fernández ha sacado a relucir otras causas judiciales que afectan al entorno de Sánchez, ha salido adelante con los votos a favor de PRC y Vox y la abstención del PSOE, después de que el PP haya rechazado incorporar sendas enmiendas planteadas por los de Santiago Abascal -que han tildado de "blandita" la propuesta 'popular'- y los socialistas.

El texto que ha recibido luz verde deriva del cierre de las playas, denunciado recientemente, de La Tablía en Suances; La Arnía y Somocuevas en Piélagos; Covachos en Santa Cruz de Bezana; Langre en Rimabontán al Mar y El Aila en Laredo. Además de condenar el "abandono" del Estado y sus representantes a la región, exige a Costas un plan "urgentísimo" para solucionar esos accesos y un programa a medio plazo para evaluar la situación y realizar inversiones en próximos años.

Y también se reclama que el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, "salga de su escondite" y "dé la cara" por su "irresponsabilidad" en este asunto, en palabras del portavoz del PP, para quien el también líder del PSOE regional "solo está para la campaña electoral" en la que -ha augurado- va a "darse un tortazo".

Ha rechazado no obstante corregir el texto de su partido con el de Vox para que figure como el "culpable" de esta coyuntura. Y es que ese término, ha explicado Fernández, tiene una "connotación judicial", y además por la "dejadez" de Costas hay "otros problemas muy serios" que sí están bajo investigación en los tribunales, ha agregado, aludiendo sin citar al colapso mortal de la pasarela de El Bocal en la que fallecieron seis jóvenes hace tres meses.

Al hilo, el diputado de Vox Armando Blanco ha lamentado que Costas se esté limitando a "precintar multitud de zonas" en Cantabria tras "años de abandono", y ha ironizado que podrían colocar carteles achacando accesos "deficientes al número 1".

De su lado, el parlamentario socialista Jorge Gutiérrez ha censurado que el PP prefiera hablar del PSOE --que "no es el centro del debate", pues "el foco" es garantizar los accesos a las playas-- "antes" que de Cantabria y sus problemas, y les ha afeado que no propongan soluciones, a lo que Fernández le ha replicado que "no se ha leído" la PNL.

La regionalista Rosa Díez ha justificado el respaldo de su partido a la iniciativa 'popular' para buscar una solución a un "problema real" a las puertas de verano. Algo, ha añadido, que no es "un hecho puntual", sino que ocurre "durante años" y cuyas consecuencias "pagan los ciudadanos", de ahí la necesidad de que "todos arrimen en hombro".

CENTRO PARAYAS.

Por otro lado, PP y Vox han tumbado una moción del PSOE -apoyada por PRC- con la que pretendían "proteger el carácter público" del complejo de Parayas que albergará un centro para la atención de la discapacidad y la dependencia, en el antiguo Psiquiátrico, y "blindar" su función social.

En este debate, los partidos de derecha han censurado "el interés de la izquierda por amañar contratos públicos", como ha denunciado Vox, o que, parafraseando las palabras de "la joya" de José Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas tengan "muy poca vergüenza y estén dispuestos a dar mucha pena", han expresado desde el PP.