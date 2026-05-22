La Plaza Porticada acoge el sábado 30 el circuito de baloncesto Plaza 3x3 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porticada será escenario el sábado 30 del circuito de baloncesto 'Plaza 3x3', desde las 09.00 a las 19.30 horas.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, acompañada por el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José Luis Teja, y del director de área de negocios de Caixabank, Raúl Martín, ha presentado los detalles de esta cita incluida dentro del circuito nacional que la Federación Española de Baloncesto (FEB) organiza en varias ciudades españolas, y que se disputará en esta céntrica plaza santanderina.

Pellón ha destacado que se trata de una cita familiar, en la que además de los distintos partidos, se celebrarán concursos de mates, tiros y habilidades, por lo que ha animado a los vecinos a acercarse para disfrutar de esta jornada deportiva y lúdica.

Por el momento, el encuentro cuenta con unos cien equipos y cerca de 400 participantes, pero las inscripciones siguen abiertas por lo que se ampliará el número final.

Además, el torneo va a ser de nuevo solidario de forma que cada triple que se anote durante la jornada generará euros para Aptacan, asociación que ofrece atención integral a personas con trastorno del espectro autista.

El 3x3 es una modalidad de baloncesto que está en constante crecimiento y que cada vez tiene mayor interés para jugadores y público. Para poder jugar, tan solo se necesita un aro, media pista de baloncesto y seis jugadores.

Los eventos de 3x3 se pueden organizar tanto en recintos cerrados como en localizaciones emblemáticas para acercar más la disciplina al público. Las reglas son simples, y están hechas para hacer que los partidos sean más rápidos y espectaculares que en el baloncesto convencional.

El circuito 3x3 es la competición oficial 3x3 creada por la Federación Española de Baloncesto y puntuable para el Ranking FIBA.