La Plaza Porticada contará con dos pantallas para ver la final del Mundial entre España y Argentina

14 July 2026, US, Arlington: Spain's Pedro Porro celebrates victory after the 2026 FIFA World Cup semi-final soccer match against France at the Dallas Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Porticada se suma al Centro Botín para retransmitir este domingo, a través de dos pantallas, la final del Mundial que enfrentará a la Selección Española con Argentina.

El partido, que se disputará en el Meadowlands Stadium de Nueva York, a las 21.00 horas, será el desenlace de una Copa del Mundo que arrancó el 11 de junio en México, y que pondrá la segunda estrella en el pecho a los españoles o la cuarta a los argentinos.

Así, y tras el éxito de asistencia del martes en la semifinal ante Francia (0-2) en el anfiteatro del Centro Botín y con la ciudad metida en plena Semana Grande, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el visionado de la gran final a la Plaza Porticada.

En este sentido, todas las personas que lo deseen podrán verlo de forma gratuita en ambas zonas, que contarán con un gran ambiente festivo, ya que, en la Plaza Porticada, habrá pintacaras de 18.30 a 20.30 horas.

Por ello, el concierto de El Drogas, programado para esa misma noche, será a partir de las 23.30 horas.

La alcaldesa, Gema Igual, ha reiterado su invitación a santanderinos, cántabros y visitantes a acercarse a ambos emplazamientos para vivir la final del Mundial, segunda que juega la Selección Española en su historia y que llega 16 años después del triunfo en Sudáfrica en 2010.