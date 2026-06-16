La Plaza de Toros recurrirá ante el TSJC y pedirá cautelares para garantizar la Feria de Santiago 2026

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SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la empresa municipal Plaza de Toros de Santander ha aprobado por unanimidad interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) relativo a la prórroga del contrato con Lances de Futuro para la Feria de Santiago.

Además, se solicitarán medidas cautelares para que la resolución del TARC quede en suspenso hasta que el TSJC dicte sentencia, con el fin de preservar el normal desarrollo de la Feria de Santiago 2026, ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

El consejo también ha aprobado la designación del abogado Fernando Cortines como encargado de la defensa de los intereses de la empresa municipal, una vez que, la pasada semana, se acordó la contratación de asesoría jurídica externa especializada en materia de contratación pública.

En la reunión, celebrada ayer lunes, estuvo presente el propio letrado, que ya ha comenzado a preparar los argumentos del recurso y de las medidas cautelares, que abordarán cuestiones "de forma y de fondo" en la resolución del TARC.

Del mismo modo, se incidirá en la defensa del carácter de interés público de la celebración de la fiesta taurina, y se pondrá de relieve que la feria de 2026 "ya estaba completamente organizada y su programación cerrada" cuando se recibió la resolución del TARC el pasado 28 de mayo.