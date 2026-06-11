El plazo para inscribirse en el sorteo de 19 VPO en Reinosa será del 15 de junio al 31 de julio

Archivo - Obras VPO Reinosa - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria abrirá el próximo lunes, 15 de junio, y hasta el 31 de julio, el plazo para inscribirse en el sorteo de las 19 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler asequible que está construyendo en Reinosa y que estarán finalizadas "en pocas semanas", tras una inversión de 2,6 millones de euros.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud entre esas fechas mediante el modelo formalizado que estará disponible a través de la página web de Gesvican.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas, podrán presentarse a través de la sede electrónica de Gesvican, mediante el correo electrónico registro@gesvican.es, o de forma presencial en las oficinas de la empresa pública, ubicadas en la calle Juan de Herrera número 4, 5ª planta, de Santander, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Una vez concluido el plazo de presentación, Gesvican publicará en su página web el listado de admitidos al sorteo y la fecha de celebración del mismo, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Entre los requisitos para participar figura no disponer de una vivienda en propiedad y acreditar unos ingresos anuales comprendidos entre los 18.000 y los 32.400 euros, es decir, superiores a 2,5 veces el IPREM e inferiores a 4,5 veces este indicador.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS.

La promoción de Reinosa, ubicada en el sector UP-6 'Las Fuentes', ha supuesto una inversión autonómica de 2,6 millones. El edificio cuenta con una superficie construida de 2.327 metros cuadrados distribuidos en seis alturas -planta semisótano y cinco plantas sobre rasante- y albergará 19 viviendas de dos dormitorios con superficies comprendidas entre los 60 y los 63 metros cuadrados. Además, todas las viviendas dispondrán de plaza de garaje y trastero. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa IMESAPI.

Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria continúa avanzando en su objetivo de duplicar en esta legislatura el parque público de vivienda y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los cántabros, especialmente a los jóvenes y familias con más dificultades en el mercado libre.

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha considerado la inscripción para el sorteo de las 19 VPO de Reinosa "un importantísimo anuncio" y cree que la promoción es "una muestra más" de que el Gobierno de Cantabria "cumple la palabra dada".