El plazo de inscripción para el festival 'Torre en Corto' termina el viernes

Cartel del festival 'Torre en Corto' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El plazo para inscribirse en la 27ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes 'Torre en Corto', que se celebrará del 27 al 30 de mayo en el Teatro Municipal Concha Espina, se cerrará este viernes 20 de febrero.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha subrayado que se trata de uno de los festivales "más relevantes del panorama del cortometraje nacional", calificador para los Premios Goya, y uno de los que cuenta con mayor dotación en premios, con un total de 17.500 euros a repartir entre las obras ganadoras.

En especial, ha animado a participar a los profesionales de Cantabria, que un año más podrán optar al Premio 'Dobra' al Mejor Cortometraje Cántabro, dotado con 2.000 euros.

También está el Premio al Mejor Cortometraje, con 5.000 euros; el Mejor Cortometraje de Animación, con 1.500 euros; el Mejor Cortometraje Documental, con 1.500 euros; el del Jurado Joven, con 1.500 euros; o el del Público, con 1.500 euros. Además, todos ellos ganarán la Estela Dorada.

Mientras tanto, el premio 'Américo Gutiérrez' al Mejor Director recibirá 1.500 euros; el Mejor Actor, 1.500 euros; y la Mejor Actriz, 1.500 euros. Asimismo, cada uno será galardonado con la Estela Plateada.

Por otro lado, el certamen cuenta con el premio homenaje 'Demetrio Pisondera', que recaerá en una personalidad del audiovisual que se desvelará en las próximas semanas.

En la última edición se entregó a Malena Alterio, y también ha recaído en Nacho Vigalondo, Pedro Telechea, José Sacristán, Terele Pávez, Emilio Gutiérrez Caba, Marta Hazas, Eduard Fernández, Marian Álvarez, Juan Diego o Asunción Balaguer.

BASES

Las bases para presentarse a esta edición de 'Torre en Corto' se abren a todos los productores o realizadores españoles que posean los derechos sobre las obras que presentan. Además, las obras que no estén en castellano deberán tener subtítulos en esta lengua y no en otras.

En esta línea, se aceptarán películas de ficción, documentales y de animación, cuya fecha de producción sea posterior al 1 enero del 2025. Para determinar la de producción del cortometraje prevalecerá la calificación del ICAA y, si no la tiene, la fecha de producción ha de ser posterior a su programación en cualquier evento, festival o plataforma de streaming (los pases de estreno privados y fuera del circuito comercial o ajenos al marco de los festivales quedan excluidos).

La duración máxima de los trabajos será de 30 minutos y cada autor podrá presentar tantos cortometrajes como desee.

El jurado estará compuesto por representantes de las entidades colaboradoras y personalidades del ámbito cinematográfico, seleccionado por el Comité de Dirección del Festival.

El formulario de inscripción y las bases se pueden consultar en la web del festival, www.torreencorto.com.