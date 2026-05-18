El plazo para solicitar las ayudas de SODERCAN para ferias y congresos y 'Coopera para Crecer' finaliza el día 26

Archivo - SODERCAN apoya a 21 empresas en la obtención de sellos de calidad con ayudas que suman 121.000 euros - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 26 de mayo finaliza el plazo para solicitar dos líneas de ayudas de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), concretamente la destinada a organizar ferias y congresos empresariales, dotada con 150.000 euros, y 'Coopera para Crecer', orientada a impulsar proyectos de cooperación empresarial, con un presupuesto de 250.000 euros.

Las solicitudes de ambas convocatorias pueden presentarse hasta ese día a través del gestor de ayudas de SODERCAN, donde también está disponible toda la información relativa a requisitos, documentación y procedimiento de tramitación, ha informado en una nota de prensa.

La convocatoria de ferias y congresos busca reforzar el papel de Cantabria como espacio de encuentro empresarial en sectores vinculados a la industria y las energías renovables.

Financia hasta el 60% del coste de los eventos, con un máximo de 50.000 euros por proyecto, para iniciativas que se celebren en 2026 y favorezcan la visibilidad comercial, la generación de contactos y el intercambio de conocimiento.

La convocatoria está dirigida a entidades y empresas promotoras de encuentros profesionales que contribuyan a dinamizar la actividad económica y a posicionar Cantabria como sede de eventos especializados.

Con ella, SODERCAN pretende respaldar iniciativas con capacidad para atraer participación empresarial, favorecer oportunidades de negocio y generar impacto en el tejido productivo regional.

Por su parte, 'Coopera para Crecer' apoya la creación de consorcios de exportación, agrupaciones de interés económico y proyectos de expansión comercial conjunta fuera de Cantabria, y está dirigida a sociedades mercantiles, agrupaciones y asociaciones empresariales que operen de forma agrupada y compartan estrategia, riesgos y costes para acceder a nuevos mercados.

La ayuda podrá alcanzar hasta el 100% del presupuesto elegible, con importes máximos que oscilan entre 40.000 y 60.000 euros en función de la antigüedad de la entidad solicitante, y cubre gastos como constitución, personal, asistencia técnica, promoción, formación, viajes comerciales o participación en ferias.

La convocatoria busca facilitar que varias empresas sumen capacidades para abordar de forma conjunta procesos de internacionalización, apertura de nuevos mercados o desarrollo comercial compartido. De este modo, se favorecen modelos de colaboración estables que permiten ganar dimensión, mejorar la competitividad y reducir costes en proyectos que serían más difíciles de acometer de manera individual.