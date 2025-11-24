El Pleno de Santander aprobará la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Colegio de Agentes Comerciales

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobará este jueves, 27 de noviembre, la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria (COAC).

Esta distinción será entregada a la entidad con motivo de su centenario, así como en reconocimiento de su condición de actor "indispensable del desarrollo económico", su "reconocida labor de seguridad, excelencia y dinamización" del tráfico comercial; su implicación en la formación, modernización y dignificación profesional del sector, y su constante presencia en las iniciativas sociales, solidarias y culturales.

La Comisión de Cultura, presidida por la alcaldesa, Gema Igual, ha emitido este lunes el dictamen favorable a la propuesta realizada por el equipo de Gobierno (PP), con unanimidad de todos los grupos políticos, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La regidora, que ya trasladó la propuesta a la junta directiva del órgano colegial, ha puesto en valor a esta institución como "referente de calidad y buenas prácticas, garante de la ética profesional y pieza clave en un sector estratégico que ha sabido adaptarse a los retos de la internacionalización o las nuevas tecnologías".

Además, ha reafirmado la colaboración del Ayuntamiento con la organización profesional y ha remarcado que su aportación "es y será fundamental en el crecimiento económico de Santander".

AVAL DE LOS INFORMES

En la Comisión de Cultura se han compartido los informes solicitados a distintas instituciones --en concreto al Consejo General de Agentes Comerciales de España, a la Unión Profesional de Cantabria y a la CEOE-CEPYME de Cantabria--, que "avalan sin reservas" el otorgamiento del título. Todos ellos ponen el acento en el trabajo "esencial" de los agentes comerciales colegiados en el desarrollo comercial y económico de Cantabria, así como su colaboración con las instituciones públicas y privadas de la comunidad.

Destacan igualmente la dimensión solidaria del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, tanto a través de la creación de fondos de solidaridad para la ayuda a colegiados en situación de necesidad, como en la colaboración con iniciativas solidarias, culturales y sociales. Una de ellas, de especial relevancia para la historia de la ciudad, fue la colecta nacional organizada en 1941 para recaudar fondos en favor de las familias damnificadas por el incendio de Santander.

De igual manera, los informes ponen el foco en la implicación del Colegio en la formación, modernización y evolución del desempeño profesional y del tejido productivo de Cantabria, siempre con la vista puesta en "un desarrollo sostenible, socialmente responsable y conectado con las necesidades y singularidades de la ciudad y la comunidad".

La Medalla de Oro de Santander constituye uno de los máximos honores contemplados en el Reglamento de Títulos, Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Se otorga como recompensa a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se hayan distinguido en cualquier rama de la cultura, el espectáculo, el deporte, la ciencia, la economía, la acción social o la comunicación por una larga trayectoria de servicios eminentes y excepcionales a la ciudad.

UN SIGLO DE HISTORIA

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria, creado el 15 de julio de 1926, es un pilar fundamental de la profesión en la región.

A lo largo de su trayectoria ha representado a miles de profesionales, defendiendo sus intereses colectivos y velando por la adaptación de la profesión a las necesidades de la sociedad.

Los Agentes Comerciales colegiados actúan bajo un estricto Código Deontológico, garantizando rigor, ética y profesionalidad, en pro del desarrollo y la excelencia en el ámbito comercial.