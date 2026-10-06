El Pleno de Santander aprueba congelar el impuesto de circulación y actualizar el IPC de agua y alcantarillado

Pleno de Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Santander ha aprobado este martes, en una sesión extraordinaria, la congelación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, conocido como impuesto de circulación, y la actualización del 3,6 por ciento del IPC en las tasas de agua y alcantarillado.

Respecto a la congelación del impuesto de vehículos, el equipo de Gobierno (PP) ha contado con el apoyo unánime de la oposición (PSOE, PRC, Vox e IU).

Con esta nueva medida, se establecerá la posibilidad de realizar el pago fraccionado del impuesto de circulación --5 de abril, 5 de junio y 5 de agosto-- de manera indefinida cuando se dé de alta dicho vehículo.

Asimismo, se ofrecerá un plan de pago personalizado para que los santanderinos que lo deseen puedan unificar todas sus obligaciones en un único pago, o de forma mensual, trimestral o semestral.

Por otro lado, la actualización del IPC de las tasas de agua y alcantarillado, que se han votado por separado, ha contado con el voto favorable del PP y el rechazo íntegro del resto de grupos, que han criticado los "beneficios" de Aqualia con este incremento.

El concejal de Economía y Contratación, Javier García, ha subrayado que esta actualización se realiza "porque lo obliga el contrato", y no por "una decisión política".

"Es una cláusula de un contrato que está en vigor desde el año 2006. Para una familia tipo es un incremento de 43 céntimos al mes", ha subrayado.

Y ha indicado que el Ayuntamiento "mitigará" este impacto manteniendo las bonificaciones. Así, a familias numerosas y monoparentales se las bonificará un 50% en el recibo, y si tienen una renta inferior a 1.800 euros al mes, ascenderá al 95%.

Para desempleados y personas con una renta inferior a 900 euros, la bonificación será del 95%; y del 50% para los vecinos con una renta inferior a 1.500 euros al mes.

"Esto quiere decir que más de 3.600 familias santanderinas con menos recursos ven mitigada esta actualización del IPC en el recibo de agua y alcantarillado. En total, 407.000 euros se quedan en sus bolsillos y es una menor recaudación para la empresa concesionaria", ha detallado.

Por último, ha destacado que el balance de las ordenanzas fiscales "es claro: 43 céntimos al mes por agua y alcantarillado, obligados por contrato, frente a 234 euros menos de IBI, un recibo de coche reducido a la cuarta parte y un TUS, una teleasistencia y unas actividades municipales prácticamente gratuitas".

Por su parte, el portavoz del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha criticado que la alcaldesa, Gema Igual, ha vuelto a presentar las ordenanzas fiscales con "la palabra mágica que siempre ha utilizado: congelación".

"La señora Igual habla siempre que saca el debate de las ordenanzas fiscales de congelación fiscal y lo repite absolutamente todos los años (...), aunque lo que está haciendo de manera indirecta es beneficiar a los grandes tenedores", ha opinado.

Por ello, ha reclamado que aproveche estas ordenanzas para implantar una serie de bonificaciones progresivas que estén ligadas a la renta y que, de esa manera, ayuden a las familias que lo están pasando peor.

"El problema que resulta de esta definición que hace usted de congelación de las ordenanzas fiscales es que hay algo que desmonta su relato con bastante facilidad: los números. Usted dice que congela, pero nos trae aquí que el agua y el alcantarillado suben", ha dicho.

Además, Fernández ha criticado que los santanderinos van a pagar más por la prestación de unos servicios que son "manifiestamente mejorables".

"O los recibos mienten, señora Igual, o la rueda de prensa que usted da es la que miente. Porque las dos cosas a la vez no pueden ser verdad. No se puede subir el agua cuatro años consecutivos y presentarse ante los santanderinos como la campeona de la congelación fiscal en Santander", ha censurado.

También el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha criticado este aumento de tasas y ha asegurado que esta subida "golpea directamente a las familias", porque en Santander se paga por número de habitantes en la vivienda.

"No puede ser que una familia pague en el entorno de unos 151 euros, y que un piso turístico, probablemente ilegal, que está generando residuos y está vacío, pague 114", ha criticado.

Asimismo, ha denunciado que este "tasazo" no se va a cargar "de manera escalonada", sino que será "de golpe, de carta certificada, sin poder fraccionar y sin estar domiciliado el pago".

"Dice ser de un partido en defensa de la familia y, viendo todos estos asuntos, lo que hace es ir en contra y favorecer a aquel propietario, muchas veces de fuera de Santander, que está especulando con las viviendas", ha insistido.

Por su parte, su homóloga de Vox, Laura Velasco, ha lamentado que el equipo de Gobierno hable de que no se va a incrementar la presión fiscal y tributaria a los santanderinos, cuando se ha propuesto subir un 3,6% las tarifas de agua y del alcantarillado.

"Es la única subida de todo el expediente, pero afecta a todas las familias de Santander", ha incidido.

Sin embargo, ha destacado que el impuesto de vehículos "es otra cosa", ya que el plan de pago en tres plazos, con domiciliación y sin tener que pedirlo cada año, "es una buena medida".

"Cuando se propone algo bueno para los vecinos, en Vox lo apoyamos", ha sentenciado Velasco.

En un sentido similar, el concejal de IU, Keruin Martínez, ha subrayado que la modificación del impuesto de vehículo "introduce una mejora" que su grupo valora "positivamente", porque el fraccionamiento del pago ya existe y, ahora, se evitará que los usuarios tengan que solicitarlo todos los años.

Sin embargo, respecto al agua y alcantarillado, ha lamentado que con esta aprobación se aumenta lo que van a pagar los usuarios por servicios "imprescindibles".

"Cuando se anuncia la congelación de los impuestos, también hay que explicar que estos servicios costarán más. La diferencia entre impuesto y tasa importa jurídicamente, las familias tienen que pagar ambos y aquí está el problema principal", ha criticado.