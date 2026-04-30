El Pleno de Santander rechaza crear una Unidad de Verificación del Fraude en el Padrón

Archivo - Imagen de archivo del Pleno de Santander. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado, con los votos de PP, PSOE e IU, crear la Unidad de Verificación del Fraude en el Padrón y Ayudas Sociales que proponía Vox, y que solo ha contado con el apoyo del PRC.

Esta moción se ha debatido conjuntamente con otra aprobada en solitario por el PP para instar al Gobierno de España a retirar el decreto de regularización de migrantes, ante la que Vox ha presentado una enmienda transaccional que ha sido rechazada por los 'populares'.

Sobre la Unidad, la portavoz de Vox, Laura Velasco, ha justificado la idea en la "falta de verificación" del Padrón, que, según ella, permite que "inmigrantes ilegales puedan empadronarse y accedan directamente a ayudas y a servicios públicos".

El PRC lo ha apoyado con el objetivo de "deshacer el evidente y contrastado entuerto" del Padrón, que, a su juicio, supone una "trampa" y una "traición" en el acceso a viviendas de protección oficial. "Cuatro de Madrid se empadronan el día antes y entran a competir con los jóvenes de Santander que trabajan y tienen su vida aquí y probablemente se vayan a quedar fuera del sorteo", ha argumentado Felipe Piña.

En contraste, el concejal de Inmigración, Mateo Echevarría (PP), ha insistido en que la normativa padronal es "muy clara" y "no hace falta crear una oficina".

Asimismo, el portavoz socialista, Daniel Fernández, ha criticado que el voto del PRC "legitima" el discurso de Vox "contra personas que sólo buscan vivir con dignidad en nuestra ciudad".

Mientras tanto, el concejal de IU, Keruin Martínez, cree que "hay que darle una vuelta" al Padrón, pero ha opinado que el problema está en la "falta de personal y de recursos endémica, que genera muchas ineficiencias". Asimismo, ha criticado el "empeño de convertir la inmigración en un tema de debate".

La función principal de esta Unidad pretendía ser detectar empadronamientos ficticios y verificar la residencia efectiva para evitar fraude en el acceso a recursos públicos. Además, la moción proponía una nueva ordenanza para sancionar incumplimientos con el Padrón; un protocolo de validación exhaustiva de la documentación; un sistema de alertas que identifique domicilios con un número de empadronados "inusualmente alto"; y agilizar las bajas de las inscripciones fraudulentas.

En cuanto a la moción de retirada del decreto de regularización de migrantes, presentada por el PP en todos los ayuntamientos, ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los 'populares', aunque ha contado con los votos en contra de PSOE, PRC e IU y la abstención de Vox.

FINCA DE LA AMISTAD

En otro punto, el PP han rechazado la moción del PRC para limpiar la parcela de más de 4.000 metros cuadrados expropiada por el Consistorio y situada entre la calle La Amistad y los chalets de La Tierruca, que, según Piña, se encuentra en un estado de "total abandono" por la "proliferación descontrolada de maleza" y la presencia de residuos "altamente peligrosos".

La iniciativa, con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención de Vox, proponía desbrozar la finca y retirar los residuos en un plazo de 30 días; contratar a una empresa especializada para tratar el amianto y vaciar y neutralizar los depósitos de gasóleo existentes; y redactar un proyecto para reconvertirla en un espacio público verde y de esparcimiento, con nuevas plazas de aparcamiento.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro (PP), ha puntualizado que son dos fincas de 3.460 y 633 metros cuadrados, respectivamente, y que no se han mantenido periódicamente porque "hasta ahora no era nuestro".

Además, ha avanzado que se va a licitar un proyecto de demolición de todas las edificaciones existentes, así como desbroce, adecuación y ajardinamiento del espacio. En esta línea, el siguiente paso será realizar un proyecto "acorde con la superficie de las parcelas", ha añadido.

Por su parte, IU ha avanzado que volverá a proponer una Ordenanza de Solares para la regeneración urbana.

PETANCA

Por otro lado, frente a la unión de los votos de los partidos de la oposición, el equipo de Gobierno del PP ha rechazado la instalación de una cubierta en la bolera de la avenida del Deporte, utilizada por el club de petanca María Blanchard, porque pertenece a la urbanización de Las Torres.

La concejala de Deporte, Beatriz Pellón, ha señalado que el número de licencias federativas de este deporte es de 24 -14 masculinas y 10 femeninas- y ha ofrecido a la Federación usar las instalaciones de petanca de la Finca de Jado y "determinadas franjas horarias" de la bolera de Cueto.

Por otro lado, el Pleno ha realizado una declaración institucional para apoyar el nombramiento del cardenal presbítero Carlos Osoro Sierra como Hijo Predilecto de Cantabria, por parte del Gobierno regional; y agradecer a la Sociedad Cántabra de Escritores su iniciativa para promover el reconocimiento. Sobre Osoro, la Corporación ha señalado "su relevancia en el ámbito social, cultural y espiritual".