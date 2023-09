El Pleno de Torrelavega aprueba la extensión del Torrebús a Puente San Miguel, donde hará dos paradas

Da luz verde a la incorporación de 20 técnicos para las aulas de dos años y de 16 efectivos para reforzar la limpieza viaria



TORRELAVEGA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno ordinario celebrado este martes el acuerdo para extender las líneas 5 y 6 del Torrebus al municipio vecino de Reocín, donde hará dos paradas junto al Ayuntamiento y al colegio Cantabria, en Puente San Miguel.

Este punto ha contado con los votos a favor de todos los grupos salvo PP y Vox, que si bien están de acuerdo con desarrollar la comarcalización del Torrebus, se han abstenido lamentando que el proceso va "muy lento", pues comenzó a hablarse de extender el servicio fuera de Torrelavega "en 2015". Una crítica a la que se ha sumado Torrelavega Sí, que ha lamentado que el desarrollo de la comarcalización todavía es "mínimo".

Hasta el momento, solo se ha hecho efectiva esa extensión hasta Polanco, ahora se ampliará con Reocín y "próximamente" hasta Cartes, según ha explicado la concejala de Movilidad, la regionalista Jezabel Tazón, quien ha señalado que para esta nueva ruta no variarán los horarios de las líneas, sino que se aprovechará un descanso que hasta ahora hacen los autobuses en la parada de Sierrallana para bajar de ahí a Puente San Miguel.

Esta ampliación tendrá un coste de 23.000 euros que asumirá el Ayuntamiento de Reocín. En este sentido, los 'populares' se han quejado de que la aportación de este municipio se limite a esa cuantía y no cubra gastos como el mantenimiento de las cocheras o los autobuses.

En paralelo a este punto, la Corporación ha dado luz verde a prolongar el contrato del servicio de transporte urbano, que incluye también el escolar y el de grúa, y cuya vigencia termina el 30 de septiembre.

Según la concejala del área, no se ha desarrollado un pliego nuevo porque entraña una "dificultad muy grande" al tener que incluir novedades respecto al tipo de vehículos por los que se decantará el municipio --teniendo en cuenta el avance de los eléctricos o híbridos-- y porque primero es necesario "atar los hilos" en torno a la comarcalización, lo que implica un "trabajo muy laborioso" que requiere modificar leyes a nivel regional. "A eso se debe la lentitud y demora", ha justificado Tazón.

Por contra, desde el PP y Vox han opinado que "ha habido tiempo suficiente" para firmar el nuevo pliego. El 'popular' Miguel Remón ha criticado que "hace ocho años ya se hablaba de comarcalización", al igual que "hace diez años que en otras ciudades hay vehículos de gas, híbridos o eléctricos", y el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) "no ha sido capaz de prever lo que iba a ocurrir".

AULAS DE 2 AÑOS Y NUEVO PERSONAL

Por otro lado, la Corporación ha aprobado por unanimidad la renovación del convenio con el Gobierno de Cantabria para las aulas de dos años, que supone una inversión de más de 300.000 euros por parte del Ayuntamiento, y mediante el que habrá 20 técnicos de educación infantil trabajando en nueve centros escolares: Menéndez Pidal, Pancho Cossio, Amos de Escalante, Manuel Liaño, Mies de Vega, Pintor Escudero Espronceda, José María Pereda, Dobra y Menéndez Pelayo.

Gracias a este convenio se podrán mantener los dos técnicos que por aula que hasta ahora han estado prestando la atención a los niños, ha señalado la concejala de Recursos Humanos, la socialista Laura Romano.

Además, dentro de su departamento se ha aprobado, también por unanimidad, el nombramiento interino de un trabajador social para la Concejalía de Servicios Sociales y de un arquitecto para el Servicio de Urbanismo --debido a una jubilación--, así como el refuerzo temporal de la sección de limpieza viaria con 16 efectivos.

A su vez, se ha autorizado la contratación temporal de un gerente para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio y la creación de un puesto de técnico de infraestructura verde, aunque este último ha roto la unanimidad al contar con el rechazo del PP, que entiende que hay otros departamentos donde es más urgente incorporar personal teniendo en cuenta "cómo están los servicios municipales", además de que cree que este puesto "responde únicamente al reparto" de áreas entre los partidos socios del equipo de Gobierno.

Frente a ello, Romano ha defendido la necesidad de este puesto para avanzar en la aplicación de las directrices europeas respecto al medio ambiente y cubrir las necesidades de las zonas verdes del municipio. "Creemos en el medio ambiente, a otros no les interesa tanto", ha apostillado.

La sesión de hoy también ha servido para aprobar el contrato programa de Aguas Torrelavega, que recoge 650.000 para la división de aguas, 180.000 para la recogida de residuos y 125.000 para nuevos contenedores.

Este punto ha salido adelante de forma unánime, al igual que la ratificación de las que serán las fiestas locales de 2024: San Roque (16 de agosto) y San Cipriano (16 de septiembre).

MOCIÓN DE APOYO AL AUTISMO

También se ha dado luz verde a una moción presentada por el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, para mostrar desde el Ayuntamiento el apoyo a familiares y pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) y ampliar las medidas para hacerles la vida "más fácil", así como para pedir al Gobierno algunas medidas en la misma línea.

PP, PRC, PSOE, Torrelavega Sí e IU-Podemos han apoyado la iniciativa, es decir, todos los grupos de la Corporación salvo Vox, que entiende que recoge cuestiones que "desbordan el ámbito municipal".

Mientras, desde el equipo de Gobierno han señalado que ya se están aplicando medidas para apoyar a quienes sufren autismo, como la instalación de pictogramas en dependencias públicas. Así, se van a colocar 244 placas en 40 parques y después se continuará con instalaciones deportivas y otros espacios para que este colectivo pueda mejorar su integración y su relación con el entorno, ha explicado el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca (PSOE), quien ha destacado que Torrelavega está llevando a cabo un plan con el que será "el primer municipio de Cantabria TEA-accesible".

No ha corrido la suerte la segunda moción del Pleno, una de Vox contra los "serios problemas" de limpieza de la ciudad. A juicio del portavoz, Roberto García Corona, "no hay una sola calle que no esté marcada por el deterioro", con pintadas o desperfectos en el mobiliario urbano, lo que da "una mala imagen que dice muy poco de los torrelaveguenses".

La iniciativa solo ha contado con los votos de PP y Vox, que comparten la necesidad de aplicar un "plan de acción" y de mantenimiento. Mientras, Torrelavega Sí se ha abstenido e IU-Podemos ha votado en contra señalando que ya existe una ordenanza en este sentido y que su ideología se diferencia "bastante" de la de Vox en lo que se refiere al cuidado medioambiental.

Igualmente, desde el equipo de Gobierno, PRC y PSOE han tumbado la moción explicando que "no aporta nada nuevo a lo que ya se hace" porque ya existe la ordenanza, las sanciones y las medidas para el cuidado de instalaciones.

El concejal responsable de Limpieza Viaria, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha opinado que la iniciativa de Vox es más bien "un parte de guerra", porque "probablemente tenemos que mejorar, pero decir que todos los puntos están tan mal es como mínimo exagerado". "No creo que la gente que llega se vaya con la sensación que es una ciudad sucia o llena de excrementos por todos los lados", ha sentenciado.