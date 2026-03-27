El Pleno de Torrelavega debatirá una moción de apoyo a los trabajadores de Solvay

Planta de Solvay en Barreda - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega debatirá el próximo martes, 31 de marzo, una moción de apoyo a los trabajadores de Solvay, tras el acuerdo alcanzado este viernes en la Junta de Portavoces, que recoge la preocupación por la situación generada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la planta de Barreda, insta a la empresa a reconsiderarlo y plantea un plan industrial para el Besaya.

Así lo ha informado el alcalde, Javier López Estrada, que ha explicado que esta iniciativa parte de la importancia que la empresa tiene para la ciudad y la comarca, y subraya la necesidad de defender el empleo y el tejido productivo.

La moción recoge la preocupación municipal ante el ERE planteado por la empresa --en un inicio para 77 trabajadores y que este jueves propuso reducir a 58, una cifra "inasumible" para el comité-- y traslada el apoyo y la solidaridad para ellos y sus familias, reconociendo su contribución al desarrollo económico y social del Besaya.

Asimismo, el documento pone el acento en el carácter estratégico de Solvay y en la necesidad de garantizar la continuidad de su actividad industrial, apostando por su viabilidad futura y el mantenimiento del empleo.

López Estrada ha subrayado que el Ayuntamiento quiere ser "una parte activa en la búsqueda de soluciones, trabajando de manera conjunta con todas las administraciones implicadas, la empresa y los representantes de los trabajadores". Y ha insistido en que "Torrelavega es y debe seguir siendo una ciudad industrial y la defensa de su tejido productivo es una prioridad irrenunciable".

En cuanto a su contenido, la moción plantea instar a la dirección de la empresa a reconsiderar las medidas anunciadas y a explorar alternativas que eviten la aplicación del ERE; solicitar a las administraciones competentes que medien activamente y trabajen de forma coordinada en la definición de un plan industrial para la comarca; y defiende la continuidad de Solvay como empresa clave en el territorio, promoviendo soluciones que garanticen su futuro.

Además, en ella el Ayuntamiento manifiesta su disposición a colaborar en cuantas iniciativas sean necesarias para la defensa del empleo, la industria local y el desarrollo económico, y reitera su compromiso firme con la defensa del empleo, la industria y el bienestar de sus vecinos.

El alcalde ha confiado en que la iniciativa salga adelante con "una abrumadora mayoría de la Corporación" y ha trasladado su "apoyo firme" a los trabajadores, afirmando que "su lucha es la de toda Torrelavega y la de nuestro futuro".

Asimismo, ha recordado que esta tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar una concentración de apoyo a los trabajadores en la Plaza Mayor.