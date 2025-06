El Pleno de Torrelavega pide al alcalde un proyecto para la comisaría de Policía en seis meses

Representantes del Ministerio visitan el municipio para valorar la rehabilitación que se plantea para los espacios del Cuerpo municipal

TORRELAVEGA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Torrelavega ha aprobado de forma unánime instar al alcalde, Javier López Estrada (PRC), a presentar en el plazo de seis meses un proyecto de nuevas instalaciones para la Policía Local y ejecutar de manera inmediata las obras que necesita la comisaría.

Este es uno de los puntos de una moción sobre mejoras para la Policía Local que se ha debatido este miércoles en un Pleno extraordinario, convocado a petición del PP para abordar expresamente la situación del Cuerpo, para algunos "vergonzosa" por el estado de sus dependencias. La iniciativa contaba con cinco puntos que se han votado por separado --como ha pedido el PRC--, y de los que se han aprobado tres, por unanimidad.

En ellos se pide también la aprobación de un reglamento interno en el plazo de 30 días, negociado con sindicatos y representación de mandos de Policía, para fijar todas las especialidades del servicio, horarios y jornadas de trabajo, permisos, licencias, funciones de cada puesto.

Asimismo, se propone una nueva estructura organizativa, diferenciada en área operativa y área de gestión, la creación de una Sala 092 que permita una atención y coordinación inmediata de los servicios policiales y también de una Sección de Atestados; y se recoge la necesidad de ampliar la plantilla actual, "insuficiente" para la densidad de población y carga operativa.

El equipo de Gobierno PRC-PSOE --que suma mayoría absoluta-- ha dado luz verde a estos puntos junto a la oposición pero no a los dos restantes de la moción, que pedían ejecutar de manera inmediata una serie de acuerdos adoptados y definir en tres meses un calendario y criterios para alcanzar una equiparación salarial de la Policía Local con otros cuerpos de la comunidad autónoma.

El concejal de Seguridad, el regionalista Pedro Pérez Noriega, ha reconocido que la diferencia de salario y los complementos de destino son algo que "hay que regularizar, pero dentro de las normas" que rigen a los funcionarios.

Respecto a las instalaciones, ha dicho que "es evidente que no están en condiciones", pero el edificio es propiedad del Ministerio del Interior ya que la Policía Local comparte dependencias con la Nacional, y Torrelavega depende de esta administración para poder actuar.

En este sentido, ha dado a conocer que este mismo miércoles "vienen de Madrid para ver si nos aprueban el proyecto" para rehabilitar los espacios que ocupa el Cuerpo municipal. "No sé en qué condiciones vienen, no sé si nos van a dejar hacerlo, si no nos van a dejar hacerlo o si vamos a hacer un convenio nuevo", ha reconocido, al tiempo que ha advertido que es "imposible" tener una comisaría nueva a corto plazo.

Pérez Noriega aboga por poner el terreno a disposición del Estado para contar con una futura comisaría que siga siendo compartida. Algo que "se está planteando pero lleva un tiempo", y mientras, espera poder acometer desde el Ayuntamiento las obras más urgentes, aunque reconoce que va a ser "un parche".

No obstante, ha replicado al PP que "efectivamente llevamos desde el año 2014 intentando hacer una comisaría nueva y no hemos sido capaces", y que las mejoras se empezaron a negociar cuando gobernaban en España los 'populares'.

Mientras, desde el PSOE han advertido que la plantilla municipal se debe considerar "como un todo" y trabajar con una "visión de conjunto", por lo que han considerado algunos puntos de la moción "discriminatorios" por centrarse solo en uno de los colectivos.

"Desde luego que reconocemos la importancia y la labor que realiza nuestra Policía Local, pero no debemos olvidar también que merecen nuestro respeto y nuestra consideración en sus derechos laborales tanto ellos como el resto de los 500 trabajadores", ha dicho Borja Sainz.

"VERGÜENZA DE INSTALACIONES"

El PP ha pedido la convocatoria de este Pleno extraordinario para debatir esta moción tras la campaña de reivindicaciones iniciada hace tiempo por el Cuerpo para exigir mejoras, con acciones como protestas o la asistencia a todas las sesiones plenarias con pancartas, como han vuelto a hacer este miércoles.

El portavoz 'popular', Miguel Ángel Vargas, ha mostrado "vergüenza" por el estado de las instalaciones policiales y por el "incumplimiento de manera sistemática" de los acuerdos alcanzados. "Basta ya de marear la perdiz y empecemos a trabajar por mejorar las condiciones de los trabajadores municipales en su totalidad", ha sentenciado tras lamentar que llevan "más de diez años" para mejorar la comisaría.

También desde Vox, Roberto García Corona ha tildado de "absolutamente vergonzoso" que los agentes trabajen en semejantes condiciones --humedades, mobiliario en mal estado, agujeros en el techo...-- y ha culpado al alcalde de "falta de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos".

En la misma línea, tanto Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, como el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez, han denunciado que se "incumplen" las mociones aprobadas por la Corporación con mejoras para el Cuerpo y el acuerdo firmado el pasado año por el equipo de Gobierno con la representación sindical, cuyas medidas "siguen sin tener una fecha en el calendario".