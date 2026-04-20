El Pleno se une para pedir al Gobierno información sobre el centro de salud y el hospital de alta resolución de Castro

Pleno del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - PARLAMENTO DE CANTABRIA

También aprueba por unanimidad instar al Ejecutivo regional a habilitar ayudas y bonificaciones fiscales para celiacos SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria se ha unido en su sesión de este lunes para dar luz verde a una moción que insta al Gobierno autonómico (PP) a trasladar al Ayuntamiento de Castro Urdiales el plan funcional y el informe de viabilidad técnica en el que se especifica que la parcela susceptible de albergar el futuro centro de salud en el municipio cumple con los requisitos necesarios para su construcción, todo ello con el fin de su cesión por parte del Consistorio.

Además, le reclama licitar el proyecto de construcción de dicho centro antes de fin de año y trasladar a los grupos parlamentarios y al propio Ayuntamiento la información sobre la construcción del hospital de alta resolución, junto con su ubicación concreta, titularidad de la parcela y trámites urbanísticos que se están desarrollando.

Todo ello después de que en el Pleno del 30 de marzo el consejero de Salud, César Pascual (PP), anunciara que su departamento se había "replanteado" el proyecto inicial, en el que se contemplaba únicamente una parcela cedida por el Ayuntamiento para ambas dotaciones, y ahora se prevé construirlas por separado tras aparecer "la oportunidad de otra nueva parcela que ofrece mejores condiciones".

En concreto, el centro de salud irá en la parcela cedida por el Consistorio y el hospital --para el que ya está redactado el plan funcional-- en la nueva, si así lo permite una resolución urbanística de la que Salud está actualmente a la espera.

El socialista Raúl Pesquera ha aseverado que los vecinos de Castro "quieren y necesitan" un nuevo centro de salud y ha asegurado que desde el Ayuntamiento van a poner "todas las facilidades" para su construcción, en lo que atañe a la cesión de los terrenos. Sin embargo, ha pedido concreción al Gobierno de "qué es lo que van a hacer, dónde, cómo y de qué manera".

Y en cuanto al hospital de alta resolución, ha criticado que a pesar de que en campaña política el PP "prometió" su construcción, "han pasado tres años y no se sabe nada".

Desde Vox, Natividad Pérez ha pedido que "se acabe el ping-pong administrativo" y ha exigido al Ejecutivo que "si el plan funcional existe lo entregue hoy mismo" y que "si el informe técnico dice que la parcela es apta la ponga sobre la mesa". "Si no lo hacen, reconozcan que no tienen la intención de licitar nada antes de que acabe la legislatura", ha dicho al PP.

Por parte del PRC, Paula Fernández ha señalado que su grupo no va a entrar en "peleas" entre administraciones y se va a centrar en que Castro tenga una sanidad "digna" y "adaptada a la realidad que tiene", con una "intensa" presión asistencial, sobre todo en verano. "Castro necesita certezas, no propaganda, no anuncios y no luchas partidistas".

Y ha puesto el foco en que en que no solo "el gran interrogante" es la cesión de la parcela, sino el uso que se va a dar a los centros.

Mientras, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha asegurado que Castro va a tener ambos centros y ha pedido a los socialistas que consigan que el Ayuntamiento ceda la parcela.

Y en materia sanitaria, el Pleno también ha aprobado una moción del PRC, con los votos de toda la Cámara excepto los del PP, que pide licitar de inmediato el contrato de suministro de ropa de trabajo homologada para el 061 y los SUAP de Atención Primaria y adquirir el material de trabajo necesario para el correcto funcionamiento del servicio con un sistema de previsión de compras destinado a evitar "el actual desabastecimiento".

Asimismo, insta al Gobierno cántabro a presentar en tres meses el Plan de infraestructuras de Atención Primaria anunciado por Pascual en colaboración con los ayuntamientos.

AYUDAS Y BONIFICACIONES FISCALES PARA CELIACOS

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad una iniciativa, que ha partido del PRC y que posteriormente ha transaccionado con el PP, para que el Gobierno autonómico habilite ayudas o bonificaciones fiscales para "compensar el esfuerzo económico adicional" que han de realizar las familias con enfermedad celiaca y con sensibilidad al gluten.

También le pide reforzar el diagnóstico precoz; elaborar una estrategia autonómica de abordaje de la enfermedad y estudiar la creación de un registro autonómico de afectados.

PLAN DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PREHISTÓRICO

Además, el Pleno ha dado el visto bueno a que Cantabria y Asturias suscriban un acuerdo de agrupación sin personalidad jurídica que les permita recibir una subvención europea para ejecutar el Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico.

En concreto, a Cantabria le corresponden 8,8 millones y entre las actuaciones se encuentran la digitalización de las cuevas con arte rupestre o la exposición permantente del MUPAC.

'NO' AL CIERRE DE LOS CENTROS DE MENORES EXTRANJEROS

Lo único que no ha salido adelante en la sesión matutina ha sido una PNL de Vox que reclamaba el "cierre inmediato y definitivo" de los centros de acogida de menores migrantes en la comunidad y en contra de la que han votado el resto de grupos y también el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Vox ha denunciado que estos centro son "guetos", con tutelados que provocan fugas "muy frecuentes" y que "campan a sus anchas, provocando incidentes".

Cree que este sistema de centros "ha fallado" y, por tanto, no se debe de "inyectar más dinero" y ha defendido que donde mejor está un menor es con su familia en sus países de origen o, en su defecto, en los servicios sociales de éstos. De hecho, en la iniciativa, Vox pedía al Gobierno regional iniciar la repatriación de los residentes en ellos.

Por otro lado, ha denunciado la "opacidad" del Gobierno de Cantabria ante la información que le ha solicitado Vox respecto a los costes que generan estos menores migrantes. "Si ustedes no nos dan los datos, los buscaremos bien escondidos en los presupuestos, bien en las memorias de la Fiscalía o en los propios vecinos afectados", ha avisado.

Además, la iniciativa instaba al Ejecutivo, entre otras cuestiones, a reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las zonas afectadas por los centros "para devolver la tranquilidad a los vecinos y prevenir nuevos incidentes"; a "reorientar" el dinero que se destina a ellos a políticas de apoyo a familias y a reforzar los servicios públicos.

El PP ha votado en contra porque el cierre de estos centros es "imposible". Aunque ve "vergonzoso" el reparto de menores migrantes del Gobierno de España, ha señalado que, "una vez que los tenemos aquí" no se les puede dejar "vagando por las calles" ya que "generaría un problema de inseguridad mayor".

"Ni la irresponsabilidad del PSOE, ni la agitación de Vox. Ideas claras, responsabilidad, firmeza, es lo que propone el PP", ha aseverado el diputado Alejandro Liz, que ha indicado que su grupo podría haber votado a favor si hubiera planteado reducir los centros de menores "al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal", que es lo que PP y Vox han pactado en Extremadura.

El PRC también ha dicho 'no' porque la PNL parte de "un diagnóstico falso que no se corresponde con la realidad de Cantabria", donde "no existe el problema que Vox quiere construir" ni hay una "presión migratoria" que justifique el cierre de centros y además plantea medidas "contrarias a la convivencia y a los principios básicos de humanidad".

Y el PSOE ha calificado la iniciativa como un "panfleto alarmista construido sobre la estigmatización de menores y sobre la manipulación del miedo", ha sostenido la socialista Norak Cruz.