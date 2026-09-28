La pobreza afecta más a los mayores cántabros que la soledad, según UNATE

Archivo - Foto de recurso de atención a una personas mayor - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una de cada cuatro personas en Cantabria tiene 65 años o más y hay el doble de mayores pobres que los que sufren soledad no deseada, según el segundo Perfil de las Personas Mayores en Cantabria que ha elaborado UNATE, con datos mayoritariamente de 2025.

En una rueda de prensa, el gerente de la entidad, Paco Gómez Nadal, ha opinado que "las instituciones y los medios no dejan de hablar de la soledad no deseada como problema principal de los mayores pero, con los datos publicados hace unos días, podemos afirmar que es mucho más preocupante la pobreza".

A este respecto ha ofrecido cifras como que el 32,7% de las pensiones no superaba el umbral de pobreza, 827 euros mensuales en 14 pagas; y que el 15,3% de los mayores en Cantabria decía sentirse solo en el estudio del Observatorio Estatal de la Soledad.

Gómez Nadal ha afirmado que le preocupa "que estemos mirando e invirtiendo mal" y ha subrayado que el Perfil recuerda que "la tasa AROPE de pobreza para los mayores en Cantabria es del 21,3%, casi siete puntos más que en 2015".

Además, ha aludido a la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE, 2026), en la que se recoge que "en 2025 el 31,65% de los hogares de Cantabria tenía como ingreso principal el de una persona de 65 años o más".

En su criterio, esta circunstancia pone de manifiesto "que los mayores son claves" en la vida social "pero un porcentaje importante está acosado por una situación económica muy precaria".

Desde el Grupo Social UNATE se ha considerado "urgente" impulsar políticas públicas que "verdaderamente" aborden las necesidades fundamentales de los mayores, como el transporte público, "un problema claro" en los núcleos muy reducidos de población: "o no hay transporte público o, cuando lo hay, se reduce a un servicio para ir al médico, porque se da por hecho que las personas mayores solo van al médico".

Asimismo, el Perfil refleja que el número de personas de 65 años o más "crece a un ritmo 4,5 veces superior al de la población en general": de enero de 2025 a enero de 2026 la población mayor de Cantabria ha aumentado en un 2,55% mientras la población en general lo ha hecho en un 0,58%.

Según la adjunta a la gerencia de UNATE, Cristina Bezanilla, esta realidad "constata un éxito social porque hemos logrado habitar la sociedad de la longevidad y eso es gracias al Estado del Bienestar, al avance de las ciencias biomédicas y sociales, y al desarrollo socio económico".

Pero ha apostillado, la sociedad "prefiere seguir instalada en unos imaginarios sobre la vejez que no se corresponden con la realidad".

Y se sigue diseñando "una comunidad para jóvenes", ha añadido Gómez Nadal.

Por otro lado, el documento habla de una vejez feminizada ya que el 56,60% de las personas mayores son mujeres y esta tendencia "se acelera" a partir de los 80 años, con un porcentaje de mujeres sobre el total del 58,98%; con 90 años o más el porcentaje sube a 70,67% y, en las personas de 100 o más años "escala" al 88,50% (6,7 puntos más que la media nacional).

Además, los mayores nacidos fuera de España que residen en Cantabria siguen siendo una minoría (4,17% a diciembre de 2025), y el aumento de 2024 a 2025 es realmente leve (0,37%).

Por otra parte, el Perfil ha recogido que el 87,36% de los mayores son autónomos y sus preocupaciones -según el estudio del CIS 2025, "tienen que ver con poder tener recursos económicos para hacer frente a gastos cotidianos (34%), la insuficiencia de recursos públicos que atiendan sus necesidades (26,6%) en materias como salud, movilidad o habitabilidad o la falta de contactos sociales (22,5%)".