El poeta Julio Doporto invita a desmontar prejuicios sobre la poesía en un taller práctico de los Cursos de la UC

El poeta Julio Doporto - UC

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El maestro y poeta Julio Doporto invita a desmontar los prejuicios que rodean al género poético a través del taller 'La poesía es un juego, ¿jugamos?', una actividad de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria que se celebrará el próximo lunes, 27 de julio, en Castro Urdiales, organizada en colaboración con el Ayuntamiento y patrocinado por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Gobierno de Cantabria.

Doporto ha explicado que su propósito es ofrecer "una aproximación práctica y participativa a la creación poética, alejada de planteamientos académicos", ya que "la poesía va mucho más allá de lo académico y puede encontrarse en las cosas más sencillas de la vida cotidiana". El escritor santanderino ha subrayado que una de las principales barreras para incursionarse en este género es la falsa creencia de que resulta reservado a unos pocos.

El poeta ha reconocido que "muchas veces pensamos en un único tipo de poesía y creemos que no nos gusta, cuando en realidad existen muchísimas formas de escribir y de leer", y ha asegurado que "todo el mundo es capaz de escribir".

Doporto ha explicado que comenzó a escribir desde muy joven, aunque tardó años en compartir sus textos porque entendía la poesía como "un espacio profundamente íntimo" y porque se sentía "tan expuesto" que no le apetecía compartirla con nadie.

La sesión tendrá un marcado carácter práctico, con dinámicas y juegos concebidos para "eliminar el miedo a la página en blanco y favorecer la creatividad".

El taller se articula en torno a tres elementos esenciales: la voz, el texto y el cuerpo, y los participantes leerán, escribirán, recitarán y compartirán sus propias creaciones. Doporto ha señalado que "cuando ves lo que escribe otra persona, muchas veces encuentras el impulso para empezar tú. Leer y escuchar siempre ayudan a romper esas barreras".

El taller está abierto a todos los públicos, y el poeta ha manifestado su deseo de reunir participantes de distintas generaciones, especialmente niños y familias, ya que "cuanta más diversidad haya en el grupo, más enriquecedora será la experiencia para todos".

El santanderino ha insistido en que "tenemos que seguir creando espacios donde quienes empiezan puedan descubrir la poesía, compartir sus textos y encontrar una comunidad", considerando que "cuantas más oportunidades existan para acercarse a la literatura, más viva estará la poesía".