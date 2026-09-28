Polaciones cuenta con nueva helisuperficie y aparcamiento turístico tras invertir el Gobierno 180.000 euros

La presidenta cántabra con el alcalde de Polaciones - GOBIERNO

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha finalizado los proyectos de construcción de una nueva helisuperficie y un nuevo aparcamiento turístico en Polaciones, actuaciones que han contado con una inversión de casi 180.000 euros.

Así lo ha señalado la presidenta regional, María José Saénz de Buruaga, tras una reunión con el alcalde, Vicente Gómez, para abordar el estado de los proyectos que el Ejecutivo autonómico desarrolla en el municipio.

La nueva helisuperficie, con una inversión total de 136.596 euros, constituye una infraestructura clave para mejorar la atención a emergencias en la zona.

Por su parte, el nuevo aparcamiento turístico, con una inyección cercana a 43.000 euros, está ubicado en San Mames y dispone de siete plazas de estacionamiento disuasorio para acceder a la localidad.

Durante el encuentro, la presidenta también ha tratado con el regidor otras actuaciones que se están llevando a cabo en Polaciones, como el proyecto de la depuradora de Pejanda, con una inversión de 327.000 euros, y que se encuentra redactado y pendiente de licitación.

Otra iniciativa en materia de fomento ha sido la mejora de las carreteras del municipio, con un proyecto que está pendiente de redacción, con una inversión de 1,5 millones de euros, entre los 12 kilómetros que discurren entre Uznayo y Belmonte.

Además, se ha abordado la ejecución de una pista polideportiva para dotar al municipio de unas instalaciones para la práctica del deporte y mejorar la calidad de vida de los vecinos, informa el Gobierno en un comunicado.