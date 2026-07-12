Polanco y el Banco de Semillas de Tomate Antiguo buscan aquellas heredadas en las huertas cántabras

Archivo - Tomate antiguo en la Feria de Polanco - ORGANIZACIÓN - Archivo

POLANCO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Polanco y el Banco de Semillas de Tomate Antiguo han puesto en marcha una iniciativa que busca semillas de variedades de este fruto que durante generaciones han sido plantadas en las huertas cántabras y que han sido heredadas de abuelos a padres y de padres a hijos.

El objetivo es conocer esas variedades, estudiarlas y ayudar a conservarlas para evitar que desaparezcan.

Así, se pretende aumentar la riqueza agroalimentaria conservada en este Banco de Semillas y, sobre todo, "mirar hacia esas pequeñas huertas en las que podrían estar creciendo variedades desconocidas fuera de unos pocos hogares".

Para ello, en un comunicado, ambas entidades han hecho un llamamiento para que todas las personas que dispongan de una huerta en la que cultiven tomates a partir de sus propias semillas contacten con el Banco a través de la web de la Feria Nacional del Tomate Antiguo (https://feriadeltomateantiguo.com/)

Esta cita tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto en el municipio y volverá a reunir a productores, expertos y aficionados llegados desde diferentes puntos del país.

Dentro de su programación, podrán participar las variedades que se buscan en el Concurso Nacional del Tomate Antiguo, el certamen en el que un jurado de expertos escogerá cuál es el Mejor Tomate de España de 2026.

Según han detallado, los tomates antiguos son variedades no híbridas seleccionadas y conservadas durante años por agricultores y familias, y son elegidos por su sabor, su aroma y su textura.