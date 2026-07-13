Archivo - Polanco celebrará la Feria Nacional del Tomate Antiguo el 22 y 23 de agosto - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Polanco celebrará la octava edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo el 22 y 23 de agosto, con el objetivo de encontrar "el tomate que sabe a tomate", uno que lleva años cultivándose, que ha pasado de abuelos a nietos, y las semillas se guardan cada temporada para volver a plantar al año siguiente.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que esta iniciativa pretende aumentar la riqueza agroalimentaria, con variedades no híbridas que han sido seleccionadas y conservadas durante años por agricultores y familias atendiendo principalmente a su sabor, su aroma o su textura, y no a criterios comerciales.

La feria volverá a reunir a decenas de productores, expertos y aficionados llegados desde diferentes puntos del país, pero en esta edición la organización quiere reforzar especialmente el vínculo "entre uno de los eventos hortícolas de referencia en España y la tradición de las huertas locales".

Por otro lado, el Ayuntamiento ha anunciado la creación de una categoría especial para vecinos del municipio dentro del Concurso Nacional del Tomate, ya que desde el Consistorio se busca que la Feria sea también de los vecinos, que se sientan parte activa de ella y que vean reconocido ese conocimiento que se ha transmitido durante generaciones.

La nueva categoría se integrará dentro del tradicional Concurso de Mejor Tomate Antiguo, uno de los ejes centrales de la Feria y un certamen creado para promover la conservación y el cultivo de variedades tradicionales y autóctonas.

El jurado valora la singularidad de los frutos y sus características de sabor, textura y aroma, pero también la riqueza genética que representan y su importancia dentro de la cultura de la huerta tradicional.