La Policía de Camargo incorpora tres desfibriladores para reforzar la seguridad y la atención ante emergencias

La Policía de Camargo incorpora tres desfibriladores.

CAMARGO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Camargo ha incorporado tres desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) con el objetivo de reforzar la atención ante emergencias sanitarias y avanzar hacia un municipio "más seguro y cardioprotegido".

Así lo ha informado el alcalde, Diego Movellán, este jueves en nota de prensa, en la que ha indicado que la adquisición de estos dispositivos ha sido posible gracias a la subvención del Gobierno de Cantabria, la colaboración del Ayuntamiento de Camargo y las medidas impulsadas por la Jefatura de la Policía Local.

Uno de los desfibriladores permanece ubicado en las dependencias de la Jefatura, mientras que los otros dos estarán ubicados en vehículos policiales, lo que "permitirá dar cobertura al conjunto del municipio las 24 horas del día".

Movellán ha subrayado que la "formación continua" de los agentes de la Policía Local es "indispensable" para "salvar vidas". En este punto, ha recordado que, el pasado mes de mayo, miembros de la Policía Local de Camargo lograron mantener con vida a un hombre que había entrado en parada cardiorrespiratoria en la calle.

Así, el regidor ha subrayado la "labor muchas veces silenciosa" que llevan a cabo los agentes en el término municipal, "sin la que no podríamos disfrutar de este clima de convivencia y seguridad".

Por su parte, el subinspector Tomás Ramos ha apuntado que "la mayor parte" de los agentes que conforman la plantilla cuentan ya con formación especializada en primeros auxilios y en el uso del desfibrilador.

En este sentido, ha avanzado que se va a continuar promoviendo y reforzando la formación específica de los agentes para garantizar una intervención rápida y eficaz en situaciones de emergencia, "crucial" cuando está en juego la vida de un ciudadano.

Por último, Ramos se ha referido a las "particularidades" que presenta un municipio como Camargo, que recibe diariamente a un "elevado número de personas no residentes" debido a la presencia de centros comerciales, el puerto, el tejido empresarial y el aeropuerto.