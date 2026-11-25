Objetos incautados por la Policía a los aficionados de la Real Sociedad. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado este domingo 22 en Santander a 120 ultras de la Real Sociedad, conocidos como RSF Firm, antes del encuentro que el conjunto 'txuri-urdin' disputó en El Sardinero ante el Real Racing Club.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que durante todo el domingo se desplegó un dispositivo especial de seguridad con motivo de este partido de fútbol, ya que fue declarado de 'Alto riesgo' por la Comisión Estatal contra el Racismo, la Xenofobía, la Violencia y la Intolerancia en el Deporte.

Según la Policía Nacional, este dispositivo permitió evitar posibles enfrentamientos entre integrantes de RSF Firm, vinculados al conjunto donostiarra, y la hinchada local.

La actuación policial comenzó sobre las 09.45 horas, cuando los agentes detectaron la presencia de un numeroso grupo de aficionados de la Real Sociedad en las inmediaciones de la avenida de Los Castros, en Santander.

Ante las características del grupo y el riesgo de que pudieran producirse enfrentamientos con seguidores del Racing, los efectivos establecieron las medidas preventivas de seguridad e identificaron a los miembros de RSF Firm.

Durante la intervención, los agentes localizaron e intervinieron diversos objetos, entre ellos una navaja, una defensa extensible, un espray de defensa, guantes de motocicleta con protecciones rígidas, protectores bucales, pasamontañas y material propagandístico con contenido violento.

Tras las primeras actuaciones, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia, protección y control del grupo durante su permanencia en Santander, especialmente en la zona de El Sardinero, para evitar posibles alteraciones del orden público.

Posteriormente, los aficionados visitantes fueron acompañados hasta Los Campos de Sport bajo supervisión policial y, durante el traslado, varios integrantes del grupo realizaron cánticos como "Puta España", "Puta Santander" y "Puta Selección", expresiones que fueron escuchadas por los agentes encargados del dispositivo.

Una vez finalizado el encuentro, se establecieron las correspondientes medidas de seguridad para facilitar la salida de los aficionados visitantes del estadio, que se desarrolló sin incidentes.

Como consecuencia de las actuaciones desarrolladas, la Policía Nacional tramitó seis actas por presuntas infracciones administrativas: una contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y cinco conforme a la Ley de Protección de la Seguridad ciudadana.