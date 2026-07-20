La Policía Nacional reforzará la seguridad en las fiestas de Torrelavega, con 30 agentes más, helicóptero y caballería

Presentación de la Operación Verano de la Policía Nacional en Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega contará con un dispositivo especial durante las Fiestas de La Patrona, en las que la Policía Nacional reforzará la seguridad con 30 agentes más, el helicóptero y la Unidad de Caballería, así como la presencia de las unidades de Prevención y Reacción (UPR), Intervención Policial (UIP) y guías caninos.

La Junta Local de Seguridad Ciudadana de Torrelavega se ha reunido este lunes para coordinar el dispositivo especial de verano y de las Fiestas de la Virgen Grande, analizar la evolución de la seguridad en el municipio y avanzar en los proyectos de mejora de las instalaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La reunión ha estado presidida por el alcalde, Javier López Estrada, y ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el jefe superior de Policía de Cantabria, Antonio del Amo; el jefe de la comisaría de Torrelavega, Javier Plaza; el jefe de la Policía Local de Torrelavega, Enrique Sáez; la jefa del Servicio de Protección Civil, Asunción Velarde; representantes de la Guardia Civil; el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega; y el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, entre otros.

Uno de los principales asuntos abordados en la Junta Local ha sido el dispositivo de seguridad previsto para las Fiestas de La Patrona, que se celebrarán del 13 al 23 de agosto y en las que la Policía Nacional reforzará su presencia con alrededor de 30 agentes adicionales, que se sumarán a la plantilla habitual de la comisaría de Torrelavega.

Además, el operativo contará con efectivos de la Unidad de Caballería, la Unidad de Guías Caninos, agentes de paisano, patrullas a pie, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y, cuando sea necesario, la Unidad de Intervención Policial (UIP).

También se desplegarán el helicóptero y dos drones de la Policía Nacional, que prestarán apoyo desde el aire en los principales actos multitudinarios.

Este dispositivo se activará especialmente durante el pregón, los conciertos, los fuegos artificiales, el desfile, la Gala Floral y el resto de las actividades con mayor concentración de público.

Tanto el alcalde como el delegado han puesto en valor la "estrecha" coordinación existente entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, y han destacado que el trabajo conjunto entre administraciones y cuerpos de seguridad está permitiendo reforzar la seguridad en la ciudad.

López Estrada ha destacado la planificación y coordinación que se realiza cada año para garantizar el normal desarrollo de las fiestas. "Las fiestas patronales se han desarrollado siempre con normalidad gracias a una planificación rigurosa y al trabajo conjunto de todos los cuerpos de seguridad", ha señalado.

Por su parte, Casares ha subrayado que el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de todas las actividades con tranquilidad. "Queremos que las fiestas vuelvan a celebrarse sin ningún incidente reseñable", ha indicado.

Durante la reunión también se ha informado de que la comisaría de Policía Nacional de Torrelavega contará desde ahora con nueve efectivos más: tres agentes incorporados de forma permanente mediante concurso y seis policías en prácticas que permanecerán destinados en la ciudad durante todo el año.

46 INFRACCIONES POR MIL HABITANTES

La Junta Local ha analizado también los últimos datos de seguridad ciudadana, que sitúan a Torrelavega con una tasa de criminalidad de 46 infracciones por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional (50).

"Torrelavega es una ciudad segura en una comunidad de las más seguras de España", ha afirmado el delegado, que ha puesto en valor la "eficacia policial" en Torrelavega, que ha aumentado "significativamente" en el primer semestre de este año, con las "grandes operaciones" desarrolladas en la ciudad y su entorno tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil, tras más de un año de investigaciones.

En este punto, ha destacado la operación realizada en marzo por la Guardia Civil con 11 detenidos y la desarrollada por la Policía Nacional en mayo con 33 detenidos -el mayor operativo desplegado por la Policía Nacional en Cantabria-, todo ello enmarcado en un trabajo conjunto de lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y de armas y el blanqueo de capitales.

"La gente de Torrelavega tiene que saber que vamos a dar la batalla contra las personas que alteran nuestra normal convivencia y que, por tanto, vamos a continuar estos dispositivos", ha trasladado.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el trabajo desarrollado durante los últimos meses por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil, especialmente tras los importantes operativos realizados durante este año.

López Estrada ha insistido en que "Torrelavega es una ciudad segura", pese a los "focos concretos de delincuencia sobre los que era necesario actuar". "Había puntos concretos de criminalidad que distorsionaban la situación y hacían mucho más difícil el día a día de los vecinos de Covadonga, Campuzano, Barreda o Ganzo, y era necesario actuar con contundencia y con fuerza", ha apuntado.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS

Además, la Junta de Seguridad ha abordado las mejoras que el Ayuntamiento tiene previsto realizar para mejorar las instalaciones de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el caso de la Policía Local, el Ayuntamiento mantiene una consignación de más de 400.000 euros para acometer la mejora de sus instalaciones.

Respecto a la Policía Nacional, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición del Ministerio del Interior dos parcelas para la futura construcción de una nueva comisaría, con el objetivo de firmar el acuerdo durante la presente legislatura.

Asimismo, la Junta ha acordado impulsar actuaciones encaminadas a mejorar el cuartel de la Guardia Civil de Sierra, que presta servicio a toda la comarca.

Por su parte, Casares ha avanzado que durante el mes de septiembre está previsto mantener una reunión con la Dirección General de la Policía para abordar esta actuación, así como de la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento al Ministerio del Interior de las dos parcelas municipales para el nuevo edificio policial.