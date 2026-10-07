La Policía de Santander expedienta a otros cinco conductores positivos en drogas este martes

Archivo - Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha localizado y abierto expediente administrativo este martes a cinco conductores que han dado positivo en drogas, que se suman a los seis que denunció por el mismo motivo el pasado lunes.

En este caso, tres han sido localizados en sendos controles en el Paseo Altamira y en la calle Leonardo Torres Quevedo.

En el primero, se expedientó al conductor de un turismo de 59 años que dio positivo en cocaína y THC; y en la segunda, al de una furgoneta, de 42 años, y a la conductora de un coche, de 53, que habían consumido cocaína.

Además, en Ojaiz, los agentes interceptaron al conductor de un turismo, de 30 años, tras una infracción de tráfico, que dio positivo en THC; y en la avenida del Deporte, a requerimiento de la Policía Nacional, hicieron la prueba de drogas a otro, de 54 años, que también había sido interceptado por una infracción, y que igualmente había consumido THC.

Las cinco intervenciones se realizaron entre las 7.55 y las 17.20 horas.