La Policía de Santander formula 10 denuncias por consumo de alcohol este fin de semana de ascenso del Racing

Archivo - Policía Local de Santander. - NACHO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha formulado este fin de semana cinco denuncias por alcoholemias positivas de conductores y otras tantas por consumo de alcohol en la calle.

En el fin de semana en el que el Racing de Santander ascendió a Primera División, tras el partido disputado el sábado por la tarde contra el Valladolid, la Policía ha realizado, como es habitual, controles de alcoholemia y drogas por diversas zonas de la ciudad en los que realizaron 29 pruebas, de las que cinco resultaron positivas en alcohol, todas ellas infracciones administrativas.

También, este fin de semana la Policía Local estableció varios de consumo de alcohol en la vía pública, como consecuencia de los cuales formuló cinco denuncias.

Además, los agentes identificaron y denunciaron a las personas responsables de dos viviendas, situadas en diferentes calles, por molestias de música y voces por la celebración de fiestas. Asimismo, una persona que se encontraba en la calle fue denuncia por molestias de cánticos y palmas en tono elevado.