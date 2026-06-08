La Policía de Santander formula 30 denuncias por botellón este fin de semana

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SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha formulado un total de 30 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública durante el pasado fin de semana.

Además, ha denunciado a los responsables de nueve establecimientos hosteleros por instalar mesas y sillas sin permiso, no presentar licencia de apertura, incumplir el horario, carecer de hojas de reclamaciones o tener la música muy alta.

También ha denunciado a los responsables de cinco viviendas por la celebración de fiestas con música y voces en tono elevado, así como a cinco personas que se encontraban en la calle por molestias de cánticos y palmas, ha informado la Policía en un comunicado.

Asimismo, durante la pasada semana los agentes formularon 18 denuncias por causar desórdenes en la vía pública, 12 por desobediencia, dos por falta de respecto y dos por negativa a identificarse.