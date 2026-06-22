La Policía de Santander formula 62 denuncias por botellón este fin de semana

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SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha formulado un total de 62 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública durante el pasado fin de semana.

Además, miembros de la Policía han denunciado este sábado y domingo a los responsables de cinco viviendas por dar voces y tener la música en tono elevado, así como a dos personas que se encontraban en la calle por molestias de cánticos y palmas.

También durante el pasado fin de semana han sido denunciados dos establecimientos hosteleros por tener la música en tono elevado y no presentar licencia de apertura, ha informado la Policía en un comunicado.

Por otro lado, los agentes han instruido diligencias, en calidad de investigados no detenidos, contra cinco conductores, uno por conducir sin carné y los otros cuatro por dar positivo en alcohol --dos en más del cuádruple y dos en más del triple--.

Asimismo, cuatro personas han resultado heridas este sábado y domingo en sendos accidentes de circulación. Se trata de tres motoristas --de 46, 32 y 74 años-- y la conductora de un turismo --de 19 años-- que resultó herida en la colisión contra otro vehículo.