La Policía de Santander investiga a tres jóvenes por conducir sin carné

Uno se saltó un semáforo y la moto carecía de seguro y tenía la ITV caducada, y otro circulaba con un piloto trasero del coche fundido

La Policía Local de Santander investiga a tres jóvenes, dos de 20 años y uno de 19, por conducir sin carné -dos no lo habían obtenido nunca y uno lo tenía suspendido temporalmente-. Todos han sido interceptados en el Paseo de Altamira y se han instruido diligencias judiciales contra ellos por delitos contra la seguridad vial.

El primero, de 20 años, fue identificado a las 23.45 del jueves en un ciclomotor con el que cometió una infracción, al saltarse la luz roja de un semáforo. Se comprobó que carecía de permiso de circulación y, además, la moto no tenía seguro y la ITV estaba caducada. Fue retirada por una grúa al depósito de Ojáiz.

Cinco minutos después de esta medianoche, durante un control los efectivos pararon a otro conductor de 20, al que constaba en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción del Juzgado de lo Penal número 1 de Santander.

Finalmente, a las tres de la madrugada los policías interceptaron a un conductor de 19 años al volante de un turismo que tenía fundido un piloto de la parte trasera y que también carecía de carné.